Al via la sesta edizione di GiallOrmea

Dal 13 al 17 luglio Ormea torna a tingersi di giallo. Nella suggestiva cornice di piazza Nani va infatti in scena la settima edizione di GiallOrmea, il piccolo festival dedicato alla letteratura e al cinema di genere che, anno dopo anno, si è ritagliato uno spazio sempre più significativo nel panorama culturale delle aree interne del Nord Italia.

Per cinque giorni il centro dell’Alta Val Tanaro diventerà un luogo di incontro tra autori, lettori, appassionati di cinema e curiosi, offrendo un programma ricco di appuntamenti che intrecciano narrativa, grande schermo e approfondimento culturale. Un’iniziativa che conferma come i territori montani sappiano essere protagonisti di proposte culturali di qualità, capaci di attrarre pubblico e generare occasioni di confronto.

Il festival proporrà incontri pomeridiani e serali, interviste, presentazioni di libri e proiezioni cinematografiche che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso i grandi temi del mistero, dell’indagine e della suspense. Accanto agli appuntamenti letterari, il cinema avrà un ruolo centrale con la proiezione di pellicole che hanno segnato la storia del genere. Tra queste spiccano “Testimone d’accusa”, capolavoro diretto da Billy Wilder, e “Assassinio sul Nilo”, la recente trasposizione firmata da Kenneth Branagh del celebre romanzo di Agatha Christie.

Non mancheranno gli incontri con alcuni tra i più apprezzati protagonisti della narrativa contemporanea. Tra gli ospiti attesi figurano Orso Tosco, autore de “La malinconia del tartufo”, e Giuliano Pasini, che presenterà “Il silenzio che resta”, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino il loro percorso creativo e di approfondire i temi al centro delle loro opere.

La forza di GiallOrmea risiede proprio nella capacità di coniugare la dimensione raccolta di un piccolo festival con la qualità di una proposta culturale di alto livello. Un evento che valorizza il dialogo tra autori e pubblico e che contribuisce a rafforzare il ruolo della cultura come strumento di promozione territoriale e di crescita sociale.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Savin in collaborazione con l’associazione Ulmeta e il Nuovo Cinema Ormea, con il sostegno del Comune di Ormea. Una sinergia che, giunta alla settima edizione, conferma la volontà di investire nella cultura come leva di sviluppo per il territorio, trasformando per cinque giorni Ormea in un punto di riferimento per gli amanti del giallo, della narrativa e del cinema.