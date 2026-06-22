Porte aperte in biblioteca a Farigliano

L’evento, organizzato dalla Biblioteca civica Nicola e Beppe Milano tenutosi sabato 20 giugno a Farigliano, è stato l’occasione per celebrare la lettura e i lettori: i protagonisti essenziali della vita stessa della biblioteca.

Ha costituito l’opportunità per consentire l’incontro tra le diverse generazioni di lettori, grandi e piccoli che, nelle diverse zone nelle quali trovano spazio pubblicazioni relative agli argomenti più diversi, hanno potuto apprezzare in pieno la qualità dei servizi che la Biblioteca offre a tutti i suoi utenti.

Il momento più significativo è coinciso con la premiazione dei lettori più assidui e partecipi: Aldo Ferrero, nella “categoria” adulti e Tommaso Viberti, nella “categoria” bambini, ai quali è stato fatto dono di una pergamena ricordo e di un libro.

La maestra Antonella Canavero ha consegnato alle bambine presenti nate nel 2025 un libro come simbolo di “benvenuto” e la Direttrice Antonella Ratto ha illustrato come, grazie a ingenti finanziamenti statali, ci sia stata la possibilità di acquistare nuove pubblicazioni per l’aggiornamento della dotazione libraria.

A completamento del pomeriggio si è trovata l’occasione per il recupero della memoria degli antichi giochi, promossi dall’Associazione Birilli di Farigliano, e per un momento conviviale con la merenda.