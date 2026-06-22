Roburent, dalla Regione oltre un milione di euro per l'invaso Colmè e il nuovo bacino Cronista

Nuovi sostegni per il Comune di Roburent.

È di oggi infatti, lunedì 22 giugno, la notizia che la Giunta Regionale ha infatti deliberato un importo di euro 1.144.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 e impegnate con D.D. n. 740/2017 (fondo 336 accordi di programma costituito presso FinPiemonte SpA).

Nella seduta del 17 marzo 2025, la Giunta Regionale del Piemonte ha espresso parere favorevole ad una nuova modifica dell’accordo di programma, che aveva attraversato un periodo di stallo a partire dal 2019, al fine di inserire nelle spese di intervento ammissibili al contributo regionale le risorse necessarie per l’adeguamento del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché un’ulteriore proroga della scadenza dell’accordo stesso dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027.

Nella medesima seduta, intesa come seduta della prima conferenza per la modifica dell’accordo, ha disposto l’avvio dell’iter per l’approvazione della seconda modifica, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 13 del 27 marzo 2025.

Prende quindi forma la volontà politica dell’Amministrazione Regionale e del Comune di Roburent, in comunione di intenti, per un radicale riordino degli impianti di risalita e del contestuale innevamento artificiale.

Il Sindaco di Roburent, Emiliano Negro: "Una notizia emozionante ed un traguardo tribolato che ha avuto inizio nel 2017 e oggi supera una fase ulteriore, propedeutica ad una rivisitazione importante dell’invaso esistente del Bric Colmè e alla contestuale realizzazione di un nuovo bacino in località “Cronista”, utile per fornire un impianto di innevamento artificiale anche per il Monte Alpet. Un traguardo raggiunto grazie alla costanza, alla presenza ed al lavoro dell’Assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna e Aree Interne, Marco Gallo e del dirigente regionale Germano Gola, ai quali tutti i residenti e visitatori devono essere riconoscenti".

"Lo sblocco di queste risorse rappresenta un risultato importante per Roburent e per l’intero sistema neve della provincia di Cuneo - commenta Marco Gallo, assessore al Sistema Neve della Regione Piemonte -. Parliamo di un intervento atteso da anni che oggi trova finalmente il via libera grazie a un lavoro amministrativo complesso e a una stretta collaborazione tra Regione Piemonte e Comune. Con questo finanziamento di oltre 1,1 milioni di euro manteniamo un impegno assunto nei confronti della comunità locale e degli operatori del settore. Investire sull’innevamento programmato significa rafforzare la competitività dell’offerta turistica, sostenere l’economia della montagna e creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione. È un intervento che guarda al futuro e che conferma la volontà della Regione Piemonte di continuare a investire sul comparto sciistico alpino come leva di crescita per i territori montani, creando le condizioni per uno sviluppo strategico delle nostre vallate e per una maggiore attrattività delle stazioni sciistiche piemontesi".