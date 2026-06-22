Salmour raggiunge la quasi totale copertura dei residenti con carte d’identità elettroniche: 95%

Grazie all’efficienza degli uffici comunali, Salmour ha raggiunto il 95% dei residenti in possesso della carta d’identità elettronica. Un risultato importante, maturato con anticipo rispetto alle scadenze ministeriali.
Nonostante la proroga decisa dal Ministero, l’obiettivo 100% è a portata di mano e verrà raggiunto senza problemi nei prossimi giorni se i cittadini adempieranno.
Il traguardo è ancora più significativo se si considera l’organico: una sola dipendente che non si occupa solo dell’ufficio Anagrafe, ma segue anche la segreteria del sindaco, le delibere e gli adempimenti amministrativi generali.
Il risultato è stato possibile grazie a una buona organizzazione dell’ufficio, che fin dall’inizio dell’anno ha contattato personalmente ogni cittadino, invitandolo a prendere appuntamento per il rinnovo del documento.
“Un bell’obiettivo raggiunto. Va il mio plauso all’impegno dell’ufficio, che ha lavorato con ordine ed efficienza al punto da potersi assentare anche per una settimana di ferie senza creare alcun disservizio ai cittadini” dichiara il sindaco Roberto Salvatore. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e conferma il proprio impegno a mantenere servizi rapidi ed efficienti, anche con risorse limitate.