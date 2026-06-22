BASKET / Weekend amaro per Amedeo Della Valle: l’albese si infortuna ed esce ai gironi del World Tour 3x3 di Amsterdam

Fine settimana amaro per Amedeo Della Valle che, nella tappa di Amsterdam del World Tour 3x3, è uscito alla fase a gironi e ha subito un infortunio alla mano destra.

Il 33enne di Alba ha preso parte all’evento olandese con il Team Rome, assieme a David Reginald Cournooh (compagno del piemontese a Brescia e in Nazionale 3x3), Raphael Gaspardo e Giacomo Leardini.

Gli italiani sono stati sconfitti all’esordio dagli statunitensi di Miami con il risultato di 12-21, per il cuneese 6 punti e titolo di miglior marcatore tra i suoi.

Nella seconda e decisiva partita dei gironi, il Team Rome ha dovuto ben presto fare a meno di Della Valle che, pochi secondi dopo l’inizio del match, si è infortunato alla mano destra.

Privi del loro leader gli azzurri si sono arresi per 18-21 ai cinesi dei DeQing. Le due sconfitte iniziali hanno così decretato l’eliminazione degli italiani dalla tappa di Amsterdam. Il torneo è stato poi vinto dai tedeschi dei Baskets Bonn che in finale hanno battuto per 21-19 i padroni di casa dell’Amsterdam Rabobank.

Prima dello stop ADV aveva anche partecipato alla prima fase di qualificazione dello Shootout Contest (competizione individuale nel tiro dalla lunga distanza), gara nella quale era in testa alla classifica grazie a otto centri su altrettanti tentativi.

Ora per Amedeo Della Valle si preannuncia un periodo di riposo, incentrato sul pieno recupero dall’infortunio rimediato nel weekend appena concluso.