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Economia | 22 giugno 2026, 18:24

Fondazione Crc: il mandato di presidente e consiglieri continuerà a durare quattro anni

Questa la decisione presa dal Consiglio generale dell’ente bancario, che nella seduta tenuta oggi ha adottato alcune modifiche statutarie relative all’Addendum al protocollo di intesa tra Ministero dell’Economia e Associazione Casse di Risparmio

La sede della Fondazione Crc, in via Roma a Cuneo

La sede della Fondazione Crc, in via Roma a Cuneo

Il Consiglio Generale della Fondazione Crc ha deliberato, nella riunione di questo pomeriggio, una serie di modifiche allo Statuto dell’ente.

A darne conto, in una nota, la stessa Fondazione.

Alcune riguardano "disposizioni obbligatorie previste per tutte le fondazioni di origine bancaria che hanno aderito all’Addendum al Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio (Acri)" – il documento di autoregolamentazione delle Fondazioni di origine bancaria firmato lo scorso 28 ottobre 2025 dal ministro dell’Economia e delle Finanze e dal presidente di Acri.

"Le modifiche introdotte – si spiega – riguardano in particolare:

- gestione del patrimonio, grazie a cui alla Fondazione CRC è garantito il mantenimento degli attuali livelli d’investimento in Intesa Sanpaolo e la conseguente alta redditività;

- limiti alle operazioni in derivati;

- nuovi vincoli in uscita a carico dei componenti gli organi, per assicurare discontinuità e agevolare il rinnovamento;

- limiti ai compensi nel caso di cumulo di incarichi".

Rispetto alle modifiche facoltative proposte dall’Addendum – che prevedono la possibilità di allungare i mandati del presidente e del Consiglio Generale fino a un massimo di 6 anni – "il Consiglio Generale della Fondazione Crc ha scelto di mantenere inalterata l’attuale durata dei mandati degli organi (presidente, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Generale e Collegio Sindacale) che lo Statuto prevede in 4 anni".

In aggiunta a queste modifiche, "il Consiglio Generale ha ritenuto opportuno allineare i limiti di età per l’accesso al Consiglio di Amministrazione uniformandoli a 75 anni", si aggiunge ancora. "Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo mandato. I provvedimenti introdotti saranno quindi posti all’attenzione del Mef, quale autorità di vigilanza, per le necessarie approvazioni".

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