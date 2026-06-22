Svolgi attività contabile? Cerchi nuova esperienza in azienda di Cuneo in forte espansione? Leggi la ricerca di lavoro completa

Per ampliamento del proprio organico, azienda dinamica e in forte espansione ricerca una figura contabile, da inserire all'interno del proprio team.
Tipologia di impiego:
- Tempo pieno oppure part-time, da valutare in base alle esigenze e al profilo del candidato.
Requisiti richiesti:
- Conoscenze base in ambito contabile e amministrativo;
- Buona capacità organizzativa e predisposizione al lavoro in team;
- Precisione, affidabilità e voglia di crescere professionalmente.
Cosa offriamo:
- Inserimento in un ambiente stimolante e in continua crescita;
- Percorso di formazione e possibilità di sviluppo professionale all'interno dell'azienda;
- Contratto a tempo indeterminato fin da subito per i candidati in possesso delle necessarie qualifiche professionali;
- In alternativa, iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato.
- Si valutano anche professionisti con partita iva.
Se desideri entrare a far parte di una realtà in espansione e costruire un percorso professionale di lungo periodo, inviaci il tuo curriculum vitae a media@morenews.it con oggetto ' RICERCA DI LAVORO POSIZIONE CONTABILE'
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006).