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Economia | 22 giugno 2026, 17:37

Svolgi attività contabile? Cerchi nuova esperienza in azienda di Cuneo in forte espansione? Leggi la ricerca di lavoro completa

Per ampliamento del proprio organico, azienda dinamica e in forte espansione ricerca una figura contabile, da inserire all'interno del proprio team.

Svolgi attività contabile? Cerchi nuova esperienza in azienda di Cuneo in forte espansione? Leggi la ricerca di lavoro completa

Per ampliamento del proprio organico, azienda dinamica e in forte espansione ricerca una figura contabile, da inserire all'interno del proprio team.

Tipologia di impiego:

  • Tempo pieno oppure part-time, da valutare in base alle esigenze e al profilo del candidato.

Requisiti richiesti:

  • Conoscenze base in ambito contabile e amministrativo;
  • Buona capacità organizzativa e predisposizione al lavoro in team;
  • Precisione, affidabilità e voglia di crescere professionalmente.

Cosa offriamo:

  • Inserimento in un ambiente stimolante e in continua crescita;
  • Percorso di formazione e possibilità di sviluppo professionale all'interno dell'azienda;
  • Contratto a tempo indeterminato fin da subito per i candidati in possesso delle necessarie qualifiche professionali;
  • In alternativa, iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato.
  • Si valutano anche professionisti con partita iva.

Se desideri entrare a far parte di una realtà in espansione e costruire un percorso professionale di lungo periodo, inviaci il tuo curriculum vitae a media@morenews.it con oggetto ' RICERCA DI LAVORO POSIZIONE CONTABILE'

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006).

I.P.

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