Domenica 28 giugno a Saluzzo suggestive atmosfere fra patrimonio storico locale e grandi balli del XIX secolo

La Scuola APM di Saluzzo si prepara ad accogliere un pomeriggio speciale dedicato alla storia, alla cultura e all'eleganza della danza ottocentesca. Domenica 28 giugno, in occasione del 7° anniversario della Società di Danza Saluzzo, la città sarà protagonista di un percorso che unirà la valorizzazione del patrimonio storico locale alle suggestive atmosfere dei grandi balli del XIX secolo.

L'iniziativa prenderà il via alle ore 15.30 con una visita guidata ai Fondi Storici dell'ex Biblioteca Civica di Saluzzo, alla scoperta di preziosi volumi e documenti dedicati alla danza e alla cultura dell'Ottocento, testi che offrono uno sguardo privilegiato su un patrimonio culturale di musica, costume, educazione e relazioni sociali.

Alle ore 17.30 il programma proseguirà nella Sala Verdi della Scuola APM con il Gran Ballo d'Inizio Estate, organizzato dalla Società di Danza Saluzzo per festeggiare il suo settimo anniversario e condividere con il pubblico il fascino senza tempo delle danze storiche.

Ma cosa rende queste danze così affascinanti?

Non si tratta semplicemente di ballare in costume. Le danze di società dell'Ottocento erano veri e propri momenti di incontro, relazione e vita sociale. Valzer, quadriglie, polke e danze scozzesi raccontavano un'epoca fatta di eleganza, regole di comportamento e rapporti umani, trasformando il ballo in una forma di cultura oltre che di divertimento.

La Società di Danza, fondata a Bologna nel 1991 dal Maestro Fabio Mollica, si dedica allo studio, alla diffusione e alla pratica delle danze storiche europee del XIX secolo, recuperandone non solo passi e coreografie, ma anche il valore culturale e sociale. L'associazione approfondisce inoltre le danze scozzesi dello stesso periodo ed è affiliata alla Royal Scottish Country Dance Society di Edimburgo.

La realtà saluzzese nasce come progetto nel 2018 e prende forma l'anno successivo sotto la guida di Giancarla Pipino. Oggi il gruppo riunisce persone di età diverse accomunate dal desiderio di riscoprire una tradizione che unisce movimento, cultura e socialità. Un'attività che promuove eleganza, rispetto reciproco e piacere dello stare insieme, dimostrando come una tradizione nata oltre un secolo fa possa essere ancora oggi capace di coinvolgere e appassionare.

L'appuntamento del 28 giugno offrirà quindi la possibilità di vivere due esperienze complementari: da un lato la riscoperta delle fonti storiche che raccontano la danza dell'Ottocento, dall'altro l'emozione di vederla tornare a vivere attraverso musiche, passi e coreografie eseguiti dai danzatori della Società di Danza Saluzzo.

Un'occasione che la Scuola APM è lieta di ospitare e sostenere, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e creando un ponte tra memoria storica, musica e tradizioni che continuano ancora oggi ad affascinare e coinvolgere il pubblico.