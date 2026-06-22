“G@S! – Artigiani in Sport”: a Ceva una giornata di comunità, sport e condivisione [FOTO]

Si è svolta domenica 21 giugno, presso il Parco Perlasca – Ex Cotonificio di Ceva, la manifestazione “G@S! – Artigiani in Sport”, promossa da ANCoS Confartigianato Cuneo con l’obiettivo di offrire ad associati, famiglie e cittadinanza una giornata all’insegna dello sport, del benessere, della socialità e della valorizzazione del territorio.

L’evento ha animato il parco con tornei, attività libere all’aria aperta, momenti di intrattenimento, esibizioni e occasioni di incontro, coinvolgendo partecipanti di diverse età in un clima di festa e condivisione. Tra le proposte della giornata, bocce, tennis tavolo, cornhole, bocce quadre, tennis, nordic walking, pilates, curling e subbuteo, insieme alle esibizioni di Acrobat BMX con Ilaria Naef e Alex Barbero.

Particolarmente significativo anche il momento conclusivo, con speech e premiazioni alla presenza dell’assessore regionale Paolo Bongioanni, insieme a Patrizio Sala, Lorenzo Repetto, Alex Barbero e Ilaria Naef.

«Con “G@S! – Artigiani in Sport” abbiamo voluto creare un momento autentico di comunità, capace di unire generazioni diverse attraverso i valori dello sport, della partecipazione e dello stare insieme», ha dichiarato Giorgio Merlino, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Ceva e di ANCoS Confartigianato Cuneo.

La giornata ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare la città di Ceva e il suo patrimonio storico e culturale, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Ceva nella Storia”, che ha proposto un tour guidato dedicato alla scoperta del territorio.

L’evento è stato realizzato con il contributo di Fondazione CRC, la collaborazione di Merlino Pubblicità, Tennis Club Ceva, ASB Bocciofila Ceva, Anteo, Bocce Quadre Mondovì, Club Draghi di Torino e con il patrocinio del Comune di Ceva, CFP Cemon, Gal Mongioie, ATL del Cuneese e delle associazioni Ceva nella Storia e Discesa Liberi.