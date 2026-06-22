BASEBALL SERIE B / Il JFK Mondovì torna dalla trasferta di Bovisio con un bilancio di una vittoria e una sconfitta

Il JFK Baseball Mondovì centra solo parzialmente il proprio obiettivo. Nella trasferta in casa dei Buffaloes Bovisio, infatti, i Galletti di Leo Marconi sono riusciti a conquistare una sola vittoria nelle due gare disputate. Un bicchiere che, dando un'occhiata alla classifica, in questo caso appare "mezzo vuoto". La truppa monregalese ha finito per pagare a caro prezzo un approccio non all'altezza della situazione, dimostrando di patire più dei padroni di casa il gran caldo e l'umidità asfissiante.

Occorre, tuttavia, riconoscere il valore degli avversari, che soprattutto nella prima sfida hanno venduto caramente la pelle contro una squadra tecnicamente superiore come quella monregalese, finendo per spuntarla nel finale sul 4-3. Al Bovisio, dunque, va il merito di aver interrotto la striscia positiva di otto vittorie consecutive del Mondovì, che nella seconda sfida ha saputo rialzare la testa e conquistare una importante vittoria per 6-4. Dopo le gare di questo week-end i Galletti sono scivolati in seconda posizione, ma proprio nel prossimo turno affronteranno in casa la nuova capolista del girone A, l'Ares Milano, che all'andata ha provocato un doppio dispiacere al JFK.

Di seguito il comunicato ufficiale della società monregalese:

Il JFK Baseball Mondovì torna dalla doppia sfida sul campo dei Buffaloes Bovisio con un bilancio di una sconfitta e una vittoria, al termine di due gare molto diverse per andamento e intensità.

In Gara 1 i monregalesi pagano a caro prezzo le condizioni climatiche estreme, con il caldo torrido che ha raggiunto i 38 gradi e che ha inciso sull’andamento della partita e sulla tenuta complessiva della squadra. I Buffaloes partono meglio, trovando due punti nelle fasi iniziali e mantenendoli fino al settimo inning, complice un attacco del JFK poco efficace e alcuni errori difensivi. Proprio dal settimo inning arriva la reazione dei monregalesi, che riescono a riequilibrare il punteggio sul 2-2. Tuttavia, al nono inning i padroni di casa trovano il guizzo decisivo che vale il definitivo 4-3. In attacco si registrano cinque valide complessive firmate da Julian Pedroso, Marco Ghiglia, Federico Lingua, Luca Franceschini e Alfredo Pinero. Sul monte di lancio si sono alternati Gregorio Cebotari, partente per i primi cinque inning, Davide Calcagno, protagonista di una buona prova senza ulteriori punti concessi, e Luca Franceschini in chiusura.

In Gara 2 la reazione del JFK è netta e convincente: la squadra parte subito con maggiore aggressività, trovando il vantaggio iniziale e consolidandolo progressivamente fino al quinto inning, quando il punteggio si porta sul 4-0. Determinanti il triplo di Marco Ghiglia e le valide di Julian Pedroso, autore di una prestazione offensiva di grande continuità con tre valide complessive (due doppi e un singolo), insieme a Alfredo Pinero Obando, Matteo Ghiglia e Lorenzo Rosso. I monregalesi mantengono il controllo della gara fino al termine, chiudendo dopo tre ore e mezza sul 6-4 finale. Sul monte di lancio ottima prova per Mathias Riha, rilevato da David Chavez Ortiz e successivamente da Luca Franceschini per la chiusura. Con questi risultati il JFK Baseball Mondovì perde la vetta della classifica a beneficio dell’ARES: ma lotta al vertice resta comunque apertissima e prosegue all’insegna dell’equilibrio e dell’intensità. E domenica le due squadre se la vedranno direttamente in campo: l’appuntamento è al campo dei Passionisti di Mondovì, a partire dalle ore 11.

RISULTATI DECIMA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara BUFF. BOVISIO JFK MONDOVI’ 4-3 4-6 ARES RHO 13-6 19-4 ECOT. BRESCIA PIACENZA 12-7 5-1 RIPOSA: OLD RAGS LODI

LA CLASSIFICA

PROGRAMMA 11^ GIORNATA