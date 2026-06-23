Ampia partecipazione alla commemorazione alla Battagliola di Bellino

Rispettando la tradizione che si ripete ogni anno, domenica 21 giugno, un centinaio di persone, molte delle quali salite a piedi, hanno raggiunto i 2400 metri della Battagliola per commemorare la cruenta battaglia del 19 luglio 1744 che causò oltre 3000 vittime tra morti e feriti.

A farsi carico dell’organizzazione dell’evento sono stati gli Alpini dei gruppi di Bellino e Pontechianale, rappresentati alla Battagliola dai capigruppo Armando Estienne e Giovan Battista Perin. Erano inoltre presenti con i propri vessilli la Sezione di Saluzzo con il consigliere sezionale Guido Deferre e i rappresentanti dei gruppi di Sampeyre, Brossasco e Saluzzo.

Verso le 11 c’è stato il momento religioso con preghiere e canti, nel ricordo dei tanti morti della battaglia ed infine la preghiera dell’Alpino recitata da Armando Estienne accompagnato dai tanti Alpini presenti. Il sindaco di Bellino Valter Borgna, anch’egli alpino, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ed ha posto l’accento sull’inutilità delle guerre per dirimere i contenziosi e la grande forza del dialogo a tutti i livelli, da quelli interpersonali a quelli tra le nazioni.

Terminata la parte commemorativa, i presenti hanno potuto gustare un ottimo e abbondante pranzo a buffet offerto dagli Alpini e servito da volontari e volontarie. Una bella e calda giornata di sole ha fatto da cornice ad uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’alta valle Varaita.