Erbe officinali di montagna: passeggiata e laboratorio all’Ecomuseo della Pastorizia

Un’occasione per scoprire il mondo delle erbe officinali di montagna, imparando a riconoscerle direttamente sul territorio e a utilizzarle secondo la tradizione. È quanto propone l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo per domenica 28 giugno alle ore 15 con una passeggiata e laboratorio guidati dall’erborista e naturopata Barbara Milanesio.

L’attività si articolerà in una prima parte all’aperto, dedicata al riconoscimento delle principali erbe spontanee alpine, durante la quale i partecipanti potranno approfondirne caratteristiche, proprietà e impieghi tradizionali. Seguirà un laboratorio pratico per la preparazione di un oleolito, una delle più semplici e diffuse preparazioni erboristiche.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Valle Stura, offrendo un’esperienza che unisce osservazione della natura, divulgazione e sperimentazione pratica.

Il ritrovo è fissato presso l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo, nel comune di Pietraporzio. La partecipazione prevede una quota di 5 euro a persona.

Informazioni e prenotazioni:

ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it

+39 347 211 8377