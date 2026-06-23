"Scalare una montagna di pregiudizi": a Ostana il 4 luglio torna il Monviso Pride

Sabato 4 luglio 2026, a partire dalle ore 16:00, il borgo alpino di Ostana ospiterà la terza edizione del Monviso Pride, l'evento ideato e curato dai ragazzi dell'associazione Ostana Giovan3 APS per dimostrare che i diritti e l'inclusione non appartengono solo alle grandi metropoli, ma possono mettere radici profonde anche in alta quota.

Nata da un'idea spontanea tra amici, la manifestazione ha registrato negli anni passati una crescita straordinaria, arrivando a superare le 300 presenze nell'ultima edizione e richiamando partecipanti da tutta la provincia di Cuneo e da Torino.

Con il claim “Scalando una montagna di pregiudizi”, l'appuntamento di quest'anno vuole accendere i riflettori non solo sulle rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, ma anche sul contrasto all'isolamento delle aree interne, creando un momento di festa e di reale coesione intergenerazionale tra i giovani e i residenti storici delle vallate alpine.

Il ritrovo è fissato per le ore 16:00 sotto l’Ala della Villo per dare il via alla grande festa per i diritti che attraverserà le vie del paese fino ad arrivare nel giardino della Galaberna per una cena comunitaria e un concerto ancora tutto da scoprire.

E' possibile contattare l'associazione Ostana Giovan3 APS all'indirizzo email ostanagiovane@gmail.com o sul profilo Instagram ufficiale ostana_giovan3



