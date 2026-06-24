CICLISMO / Vigor Cycling protagonista: titoli piemontesi nell'enduro e ottimi piazzamenti su più fronti

Ottimi risultati per il Vigor Cycling nella specialità dell'enduro. Il sodalizio di Piasco presieduto da Claudio e Silvio Mattio ha organizzato insieme al VP Trail a Sampeyre in Val Varaita, il campionato piemontese della disciplina. Un percorso che si è articolato in tre prove speciali nel sottobosco caratterizzato da tratti molto tecnici alternati ad altri scorrevoli, con possibilità di guida, sponde e salti naturali. Ma oltre alla regia, il club cuneese si è distinto anche per i risultati ottenuti.

Nelle categorie esordienti ed elite Martino Icardi e Alex Barale hanno conquistato la vittoria, e quest'ultimo anche il secondo posto assoluto della classifica generale. Ma il risultato top lo ha conquistato Nico Bima della categoria open, che si è aggiudicato la competizione.

Attivi come sempre tra gli esordienti Davide Avidano e Jacopo Altare, seguiti nella corsa di Pieve Vergonte sotto il solleone, dal direttore sportivo Michele Ancona. Sul circuito della località novarese, la coppia è stata ancora una volta protagonista. Pur essendo in condizioni fisiche problematiche Davide Avidano è riuscito a portare ugualmente a termine la manifestazione chiudendo in sedicesima posizione. Jacopo Altare invece ha tentato a più riprese di agganciare due fuggitivi, ma la scarsa collaborazione degli altri contro attaccanti, non ha portato al risultato prefissato e alla fine il battagliero atleta si è dovuto accontentare di una comunque positiva quinta piazza.

Sempre seguite dal tecnico Federico Barberis, nel settore dei giovanissimi, ancora una volta si sono messe in bella evidenza le gemelle Balbis. Ambra si è infatti classificata al secondo posto e Aurora quarta, nella gara disputata a Nembro nella bergamasca.

Domenica senza corse invece per gli allievi dei direttori sportivi Salvo Cirlincione e Gianfranco Lantermino. Alcuni di loro ne hanno tuttavia approfittato per partecipare all'evento delle "Scalate Leggendarie", sulle rampe del Monviso a Pian del Re. La manifestazione, organizzata dalla Vigor Cycling, ha ottenuto un grande successo confortato dalla presenza di oltre mille ciclisti che hanno pedalato sulle rampe del Re di Pietra.