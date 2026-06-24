Sport, gioco e amicizia: a Bene Vagienna si chiude con successo il Bene Sport Camp 2026

Dal 15 al 19 giugno dalle 8 alle 17: una settimana di attività sportive, amicizia, condivisione, apprendimento e divertimento tra il palazzetto e gli impianti sportivi di calcio e tennis di Bene Vagienna. Nel “Bene Sport Camp 2026” sono scesi in campo tre sport: la ginnastica estetica, il tennis ed il calcio con protagonisti bambine e bambini nelle fasce d’età dal 2013 al 2019.

Le istruttrici Cristina, Lara e Nicole con la collaborazione di Olga e Kemi per le coreografie e Rossana per la danza classica, hanno permesso alle bambine di sperimentare elementi di ginnastica, espressione corporea, collaborazione di squadra e creatività attraverso il movimento.

Sotto la guida degli istruttori Simona e Stefano i giovani tennisti si sono avvicinati alla disciplina attraverso giochi, esercitazioni di avviamento, attività di mini-tennis, giochi coordinativi e proposte divertenti.

Nel calcio, sotto la guida degli allenatori Luciano e Stefano, con la collaborazione di Simone T, Simone D, Greta, Paolo, Leo, Stefano G e Martina, attraverso un percorso a tappe sempre finalizzato, i ragazzi hanno trascorso una settimana intensa condita da gesti tecnici, duelli, sfide e gare.

Particolare importante è risultata la condivisione di momenti piacevoli che hanno coinvolto i partecipanti dei tre sport a pranzo alla trattoria Fieramosca e nelle pause tra le varie attività.

Si ringraziano gli sponsor: Eurostampa, Bene Banca, Maiellaro frutta e verdura.

Con questo invariato impegno ed entusiasmo, arrivederci al prossimo anno!