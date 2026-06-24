Innovazione, Calzolari (BolognaFiere): "A Bologna il futuro è già il presente"

(Adnkronos) - “Qui ci sono tanti giovani, molti Paesi, svariate occasioni di incontro con istituzioni, nuove imprese e centinaia di startup, e poi diversi spunti di riflessione sul futuro che, per Bologna, in buona parte è già il presente, come dimostra ad esempio il Tecnopolo”. Così Giampiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, a margine della cerimonia di inaugurazione del We Make Future 2026. Tra i più grandi festival internazionali sulla tecnologia e l’innovazione digitale, la manifestazione va in scena da oggi a venerdì nei padiglioni di BolognaFiere e costituisce un’occasione per sviluppare soluzioni innovative, attivare relazioni e costruire nuove opportunità di business, con un occhio alle grandi sfide che attraversano il futuro del pianeta.

“È una fiera molto interessante - afferma Calzolari - un insieme di momenti che vanno dall’approfondimento scientifico-metodologico alla spettacolarizzazione di questi stessi argomenti. Si tratta quindi di un appuntamento che integra un’offerta di Bologna come capitale dell’innovazione”.