Panaché Kauss, Cia Cuneo: "Alla granfondo ciclistica Fausto Coppi Generali debutta l'incontro tra agricoltura, territorio e tradizione delle due ruote"

Sarà la Granfondo ciclistica Fausto Coppi Generali, dal 26 al 28 giugno, con base a Cuneo e percorso stradale alpino, una delle manifestazioni ciclistiche più prestigiose del panorama nazionale, a ospitare il debutto ufficiale della nuova Panaché del Birrificio agricolo Kauss, presentata nello stand del Consorzio Birra Origine Piemonte e destinata a diventare uno dei simboli dell'estate piemontese.

La nuova bevanda nasce dall'incontro tra la birra agricola Kauss e la gazzosa agricola Gasà, entrambe espressione di una filiera fortemente radicata nel territorio cuneese. Una proposta leggera e a bassa gradazione alcolica (2,5% vol.), pensata per coniugare qualità, tradizione e innovazione.

«Da una parte – spiega Diego Botta, presidente zonale di Cia Saluzzo, tra i fondatori e consigliere del Consorzio Birra Origine Piemonte –, troviamo una birra prodotta con orzo e luppolo piemontesi e acqua di Piasco; dall'altra una gazzosa realizzata con la stessa acqua, limoni italiani, una parte dei quali coltivati direttamente a Piasco, zucchero di canna del commercio solidale e foglie di stevia coltivate dal birrificio. Il risultato è una bevanda equilibrata, fresca e particolarmente dissetante, caratterizzata da un profilo aromatico agrumato, una gradazione alcolica contenuta e una grande facilità di bevuta».

La Panaché riprende la tradizione europea della "bicicletta", il celebre mix di birra e limonata legato storicamente al mondo dei ciclisti. In occasione della Granfondo Fausto Coppi Generali, tutti gli atleti iscritti riceveranno in omaggio una bottiglia di Panaché, mentre una speciale versione Magnum sarà consegnata sul podio ai vincitori delle diverse categorie. Il pubblico potrà inoltre degustare e acquistare il nuovo prodotto presso lo stand del Consorzio Birra Origine Piemonte.

«Il lancio della Panaché alla Fausto Coppi Generali rappresenta perfettamente il legame che unisce agricoltura, territorio e comunità locali – sottolinea Igor Varrone, direttore provinciale di Cia Agricoltori italiani Cuneo –. Dietro questo prodotto ci sono aziende agricole che coltivano materie prime piemontesi, un birrificio che valorizza le produzioni locali e una manifestazione che porta il nome della Granda in tutta Italia. È un esempio concreto di come l'agricoltura possa creare valore, identità e opportunità economiche, contribuendo a promuovere il territorio attraverso prodotti autentici e di qualità. La Panaché racconta una filiera che nasce nei campi e arriva fino agli eventi più rappresentativi della nostra provincia, dimostrando quanto il mondo agricolo sia protagonista dello sviluppo e dell'attrattività del territorio».