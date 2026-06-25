A Cuneo un fine settimana tra grande ciclismo e podismo: le modifiche alla viabilità

Sarà un fine settimana caratterizzato da diversi eventi sportivi quello che si appresta a vivere la città di Cuneo. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, infatti, sono in programma gare di ciclismo e podismo (la tappa Asti-Cuneo del campionato “Uomini élite”, la Fausto Coppi e la “mezza” Run the night) che avranno come cornice la città e il territorio circostante. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive in completa sicurezza, sono state programmate importanti modifiche alla viabilità. La più rilevante riguarda piazza Galimberti, fulcro organizzativo dei diversi eventi, che resterà chiusa al transito da venerdì alle 12 per tutto il weekend (attivo anche il divieto di sosta con rimozione forzata). Medesime chiusure interesseranno corso Garibaldi, mentre corso Nizza, corso Dante lato Gesso, parte di corso Brunet, piazza Torino e via Carle saranno interessate da divieti di sosta e transito, in orari diversi, venerdì e sabato.

Venerdì 26 giugno, per permettere lo svolgimento della mezza maratona “Run the Night”, saranno istituiti divieti di sosta e transito, dalle 17 alle 24, in: piazza Torino, nei corsi Nizza e Garibaldi, nei viali Angeli e Mistral e nelle vie Roma, Invernizio, Felici e Fenoglio. Negli stessi orari divieti di sosta nelle vie Minella e Don Orione per consentire la circolazione a doppio senso.

Sabato 27 giugno sono in programma importanti modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della gara di ciclismo su strada – partenza da Asti e arrivo a Cuneo – del campionato italiano “Uomini èlite”.

Ad essere interessati da chiusura al transito veicolare e pedonale e da divieti di sosta, nella fascia oraria tra le 14 e le 16.30, saranno il centro città e diverse frazioni dell’Oltrestura (Confreria, Cerialdo, Passatore, S.P. del Gallo e Madonna dell’Olmo), zone protagoniste del “circuito” finale della tappa. Il passaggio della corsa ciclistica renderà necessario anche il divieto di ingresso/uscita dai passi carrai situati lungo il percorso della gara.

La carovana, in arrivo da Vignolo, farà il suo ingresso nel territorio comunale intorno alle 14.50, imboccando via Carle, quindi via Valle Maira, per poi attraversare le zone di Cerialdo, Passatore, via Rocca, Roata Rossi e raggiungere Busca. Da qui il percorso proseguirà verso San Pietro del Gallo, tornando poi al Passatore e nuovamente su via Rocca per il secondo passaggio. La corsa attraverserà ancora Roata Rossi, Madonna dell’Olmo, via Torino, Cerialdo e farà un terzo transito in via Rocca, prima di dirigersi di nuovo verso Madonna dell’Olmo. Successivamente la carovana percorrerà via Circonvallazione, il ponte vecchio, via Roma e piazza Galimberti, avvicinandosi al traguardo. L’arrivo in corso Nizza è previsto a partire dalle 16. Si rimanda all’ordinanza 492 per il dettaglio delle vie.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei due giri in circuito, resterà chiuso il quadrilatero compreso tra Passatore, Roata Rossi, Madonna dell’Olmo e Cerialdo, che sarà interessato da chiusure e limitazioni temporanee. Per consentire l’allestimento dell’arrivo della tappa e il parcheggio dei mezzi del supporto logistico-organizzativo, saranno attivi divieti di sosta anche in corso Brunet e corso Dante, mentre viale Angeli resterà aperto al traffico per tutta la giornata di sabato 27 giugno.

Domenica 28 giugno sarà il turno della 37esima edizione della Granfondo Fausto Coppi. La gara seguirà il tradizionale percorso, con un impatto limitato sulla viabilità. La partenza dei percorsi Mediofondo e Granfondo è fissata alle 7 da piazza Galimberti. Da qui il gruppo si muoverà lungo corso Soleri, nel tratto che collega la piazza a largo De Amicis, per poi immettersi sul viadotto Soleri. Superato il ponte nuovo, i due itinerari si divideranno. La Granfondo proseguirà lungo via Torino, raggiungerà la rotonda della Madonna dell’Olmo e si dirigerà verso Busca. La Mediofondo, invece, imboccherà via Valle Maira dalla rotonda con via Torino, seguendo il tracciato fino al confine comunale in direzione Caraglio, attraversando il concentrico di Confreria e raggiungendo il territorio del Comune di Cervasca, in località San Defendente.

Il rientro inizierà a partire dalle 10.30 per la Mediofondo e dalle 12.55 per la Granfondo. Entrambi i percorsi faranno ritorno transitando dal Comune di Borgo San Dalmazzo, lungo via Vecchia di Cuneo, per poi risalire l’intero asse di viale Mistral e successivamente viale degli Angeli. Giunti al rondò Garibaldi, i partecipanti percorreranno corso Garibaldi fino a rientrare in piazza Galimberti, che accoglierà l’arrivo lungo tutta la sua estensione. Lungo tutte le vie citate saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata già dalla prima mattinata di domenica. Sarà inoltre in vigore il divieto di transito durante lo svolgimento della gara.

Si invita la cittadinanza a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità e a prestare la massima attenzione alle indicazioni del personale di vigilanza. I divieti, come da normativa saranno esposti in loco nelle 48 ore precedenti.

Le informazioni complete sulle modifiche alla viabilità e i divieti in vigore il giorno della gara sono reperibili nelle ordinanze pubblicate sull’Albo Pretorio del Comune di Cuneo.