Cervasca celebra i suoi campioni: premiati 27 atleti e numerose squadre per i successi dal 2021 a oggi [FOTO]

Cervasca ha reso omaggio ai suoi campioni con una cerimonia di premiazione organizzata dal Comune per riconoscere i risultati ottenuti dagli sportivi del territorio nelle diverse discipline.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e illustrata dal sindaco Enzo Garnerone, è tornata dopo l’interruzione causata dalla pandemia e ha consentito di recuperare i riconoscimenti relativi ai risultati raggiunti a partire dal 2021.

L’evento si è svolto nel palazzo polivalente, gremito di pubblico, dopo che il maltempo ha reso impossibile utilizzare l’anfiteatro del parco cittadino dove inizialmente era prevista la manifestazione, inserita nel programma della festa di fine anno scolastico.

A ciascun atleta è stata consegnata una pergamena personalizzata, riportante le motivazioni del premio. L’obiettivo, ha spiegato il sindaco Garnerone, è stato quello di ringraziare a nome dell’intera comunità coloro che hanno rappresentato Cervasca in Italia e all’estero, conquistando titoli e piazzamenti a livello provinciale, regionale, nazionale, europeo e mondiale.

“È un doveroso grazie alle ragazze e ai ragazzi, dai più giovani agli adulti, che con allenamento, impegno, determinazione e costanza hanno portato Cervasca sul podio nel mondo. Un ringraziamento va anche agli allenatori, alle allenatrici e alle famiglie che li hanno sostenuti nel loro percorso sportivo”, ha sottolineato il primo cittadino.

Sono state 13 le discipline rappresentate: atletica leggera, automobilismo rally, beach volley, bocce, calcio, deltaplano, ginnastica ritmica, karate, kick jitsu, pallanuoto, pallapugno, pallavolo e calcio femminile nel ruolo di portiere.

L’amministrazione ha inoltre ringraziato le associazioni sportive del territorio: A.S.D. Cervasca, Karate Parola Massimiliano, A.S.D. San Bernardo e A.S.D. Pedale Cervaschese.

Il karate protagonista

Particolare rilievo è stato dato al settore karate, che ha visto atleti distinguersi a livello regionale, nazionale ed europeo.

Le squadre premiate

Accanto ai singoli atleti, il Comune ha riconosciuto i risultati ottenuti dalle formazioni dell’A.S.D. Cervasca.

Pallavolo mista – 1° posto provinciale 2021-2022

Giacomo Andreis, Arianna Dutto, Asia Ferrero, Aurora Gallo, Chiara Ghedini, Gabriele Giraudo, Marta Giraudo, Anna Golè, Eleonora Parola, Federico Pezzella, Gabriele Rosi, Anna Servetto.

Calcio – 1° posto provinciale 2022-2023

Leonardo Bussone, Giuseppe Francesco Fuentes Gomez, Andrea Garro, Paolo Genovese, Danilo Ghibaudo, Cristian Giuliano, Isotta Landra, Andrea Mandrile, Mathias Musso, Amir Oggadi, Alex Olivieri, Diego Rinaudo, Gabriele Vergaro.

Pallavolo mista Under 12 – Campioni provinciali 2023-2024

Gabriele Bellucci, Elisa Bodino, Greta Bono, Agnese Bruno, Noemi Chesta, Cristian Di Franco, Doisa Domingos Luindula, Mirco Isaia, Francesca Morre, Caterina Parola, Alessandra Reineri, Arianna Rizzello.

Pallavolo mista Under 12 – 3° posto provinciale

Emma Aime, Alessia Botasso, Anna Eliotropio, Gioele Giacometti, Vanessa Giraudo, Beatrice Mandrile, Benedetta Morre, Sonia Occelli, Chiara Riba.

Pallavolo maschile Juniores – 2° posto provinciale 2023-2024

Davide Barbero, Marco Bertaina, Mattia Brondello, Andrea Carlevaris, Francesco Dimaria, Gabriele Giraudo, Samuele Palmieri, Daniele Peirone.

Pallavolo Juniores mista – 1° posto provinciale 2023-2024

Aurora Gallo, Michela Menardi, Martina Pineda.

Calcio a 5 e a 7 Under 10 – 1° e 2° posto provinciale 2024-2025

Fasika Aime, Riccardo Fantino, Matteo Macrì, Filippo Ristorto.

La serata ha rappresentato non solo una festa dello sport, ma anche un momento di riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto da atleti, tecnici, dirigenti e famiglie. Un appuntamento che l’amministrazione comunale punta ora a rendere nuovamente annuale, per continuare a valorizzare le eccellenze sportive di Cervasca.





