Festa di corpo per il 32° Genio Guastatori: a Fossano l'omaggio ai Caduti e impegno tra missioni e territorio

Si è svolta presso la caserma “Dalla Chiesa” la Festa di corpo del 32° Reggimento Genio Guastatori, celebrata in concomitanza all’anniversario dell’Arma del Genio, che celebra la Battaglia del Solstizio, identificata come uno degli episodi più significativi della Prima Guerra Mondiale in cui i genieri si distinsero per il contributo fornito alle operazioni sul fronte.

Alla commemorazione hanno partecipato autorità locali, rappresentanti delle associazioni d’arma e cittadini, riuniti insieme ai militari del Reggimento per rendere omaggio ai Caduti dell’Arma del Genio e a quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere, in Patria e all’estero.

Nell’ultimo anno i Guastatori alpini sono stati impiegati in Libano nel contesto della missione UNIFIL, a supporto del contingente Leonte XXXVIII a guida della Brigata Alpina Taurinense. Nello stesso periodo il Reggimento ha assunto il comando del Raggruppamento “Piemonte-Liguria” nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, impiegando i propri militari presso siti sensibili nelle città di Torino, Genova e Ventimiglia.

Il 32° Reggimento Genio Guastatori costituisce l’unità specializzata che assicura il supporto alla mobilità, alla contromobilità e alla protezione della Brigata Alpina Taurinense. Sul territorio nazionale mantiene anche un plotone in prontezza per gli interventi in caso di pubbliche calamità e impiega quotidianamente i propri artificieri nelle attività di bonifica e neutralizzazione degli ordigni residuati dei conflitti mondiali nel Nord-Ovest del Paese.

La ricorrenza ha rappresentato un momento di incontro tra il reparto, le istituzioni e la comunità locale, confermando il legame che unisce i Guastatori Alpini al territorio e alle comunità a favore delle quali operano quotidianamente.