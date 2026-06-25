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Attualità | 25 giugno 2026, 12:31

Il cordoglio della Provincia per la morte di Tarcisio Basso, cantoniere del reparto di Mondovì

I funerali domani nella parrocchia di Prea

Il cordoglio della Provincia per la morte di Tarcisio Basso, cantoniere del reparto di Mondovì

Cordoglio per la scomparsa di Tarcisio Basso, già dipendente della Provincia con l'incarico di cantoniere del reparto di Mondovì.

L'annuncio sui profili social dell'ente, che esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze alla famiglia dell'uomo.

Nato a Roccaforte Mondovì nel 1937, era stato assunto nell’aprile del 1970 come allievo cantoniere. 

Nel corso degli anni aveva progressivamente ampliato le proprie competenze professionali: dapprima inquadrato come cantoniere, nel 1981, a seguito di concorso interno, era stato nominato muratore carpentiere, per poi ricoprire il ruolo di cantoniere muratore autista sempre presso il reparto di Mondovì.

Stimato per la sua professionalità e dedizione, è stato per decenni un punto di riferimento per colleghi e territorio.

I funerali si terranno venerdì 26 alle ore 16 nella parrocchia di Prea.

 

redazione

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