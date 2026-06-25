La Juniores del Busca Calcio 1920 è campione provinciale

Sabato scorso, 20 giugno, la squadra Juniores del Busca 1920 ha voluto festeggiare una stagione ricca di soddisfazioni, coronata con la vittoria del campionato di girone che li ha visti conquistare il titolo di Campione Provinciale.

Il successo è stato celebrato con un momento convivialità insieme alla dirigenza della società, alle famiglie dei ragazzi, al sindaco Ezio Donadio, all’assessore allo Sport Diego Bressi e all’assessore regionale Marco Gallo.

«Dopo gli importanti risultati ottenuti dal Volley e dal Futsal, quest’anno anche i giovani del Busca Calcio portano a casa un grande successo. Un risultato che premia l’impegno dei ragazzi e il prezioso sostegno delle famiglie, sempre al loro fianco. A nome dell’Amministrazione comunale, rivolgiamo i nostri complimenti a tutta la squadra: in questa stagione hanno dato il massimo e i loro sforzi sono stati pienamente ricompensati!».