“Il Pedale nella Granda” presentato a Busca

In occasione di un fine settimana dedicato al ciclismo, ieri sera, mercoledì 24 giugno, è stato presentato allo Spazio Incontri il libro “Il Pedale nella Granda” di Franco Bocca.

Dialogando con il giornalista Guido Campana, l’autore ha raccontato il nuovo volume, dedicato alla storia del ciclismo piemontese e cuneese, tra tappe, protagonisti e memorie sportive.

Alla serata hanno preso parte anche alcune figure storiche del ciclismo locale, tra cui Minetti e Micula De Matteis, a testimonianza di una memoria sportiva che resta viva e continua a raccontare il nostro territorio.