Al via la 3ª edizione di Radis: il programma

Anche quest’anno tornano gli appuntamenti del public program di Radis, il progetto di arte nello spazio pubblico ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT, ente art oriented della Fondazione CRT, in collaborazione con la Fondazione CRC. Il public program della terza edizione avvicinerà il pubblico all’inaugurazione dell’opera di Iván Argote, prevista per l’11 ottobre 2026.

Affidata nuovamente alla curatela della direttrice artistica Marta Papini, la terza edizione di Radis coinvolge l’artista colombiano Iván Argote (Bogotà, Colombia, 1983) nella realizzazione di un’opera capace di interpretare la storia e le tradizioni di Bene Vagienna, nel cuneese, e al tempo stesso creare un nuovo spazio pubblico in città.

Il public program di quest’anno si terrà da luglio a ottobre con una nuova edizione di Supercondominio e il ciclo di incontri Opere Vive. Percorsi di valorizzazione arte pubblica del cuneese, iniziativa che mira a riattivare e far conoscere i progetti artistici disseminati nella provincia di Cuneo, focalizzandosi sul legame profondo e sulla partecipazione attiva delle comunità locali che convivono quotidianamente con queste opere.

Gli appuntamenti del programma Opere Vive, curato dall’associazione culturale ART.UR, offriranno al pubblico l'opportunità di esplorare un patrimonio artistico che si fonde con il paesaggio e le comunità locali. Il progetto si riconnette al lavoro di mappatura e valorizzazione avviato dalla Fondazione Arte CRT in occasione della prima edizione di Radis, una pubblicazione, curata da Vittoria Martini, che censisce e racconta opere radicate nei luoghi, ispirate dalle loro storie e dal dialogo con le comunità che li abitano.

Sabato 11 luglio, a Monforte d’Alba, un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’opera Gratitudine di Alex Cecchetti, realizzata nell'ambito del Bando Distruzione di Fondazione CRC, attraverso visite guidate con la curatrice Francesca Comisso e un laboratorio creativo aperto a tutti. I partecipanti saranno invitati a osservare, interpretare e rielaborare l’esperienza dell’incontro con l’arte pubblica, trasformando suggestioni e riflessioni in elaborati visivi e narrativi. Il percorso potrà proseguire con la visita alla mostra fotografica Wall of Sound 20.0 di Guido Harari, organizzata in occasione dei 50 anni del festival Monfortinjazz and more. L’attività è realizzata in collaborazione con Monfortearte e con il patrocinio del Comune di Monforte d’Alba.

Sabato 8 agosto, a Limone Piemonte, un’occasione per riflettere sul rapporto tra storia personale, comunità e territorio partendo dai temi dell’eredità, dell’identità e della memoria locale evocati dall’opera My Heritage di Alice Visentin, attraverso visite guidate e un laboratorio creativo aperto a tutti. Il programma si svolgerà nel pomeriggio con una visita guidata alle ore 16 dedicata a bambini e famiglie e una visita guidata alle ore 17 per il pubblico adulto. L'appuntamento è realizzato con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte.

A Bra, domenica 13 settembre, l’opera Estendere il tempo di Enrico Iuliano sarà il punto di partenza per un’esperienza dedicata alla percezione del tempo e al viaggio interiore. Accanto a momenti di approfondimento e scoperta dell'opera, i partecipanti saranno coinvolti in pratiche motorie ed esperienziali orientate all’ascolto, al rallentamento e alla consapevolezza, come yoga e meditazione. Le attività sono realizzate in collaborazione con l’associazione culturale Creativamente Roero e Kinetica Fitness ASD, nell’ambito dell’iniziativa Sport in Piazza del Comune di Bra.

L’ultimo appuntamento si terrà a Dogliani domenica 25 ottobre e sarà dedicato ad Abetare (un giorno a scuola), l’opera di Petrit Halilaj inaugurata in occasione della seconda edizione di Radis.

Il ciclo di incontri vede la collaborazione dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell’ATL del Cuneese. Il programma completo del Public Program e le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito https://radis-crt.it/ .





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