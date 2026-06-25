Il 3 luglio un aperitivo tra i filari dei Produttori in Clavesana per festeggiare l’estate insieme, prenotazioni aperte

Piatti genuini, ottimo vino e musica sono gli ingredienti perfetti per trascorre una serata estiva tra i filari dei Produttori in Clavesana.



L’inizio è previsto alle ore 19.30 presso l’Ex Scuola elementare delle Surie di Clavesana dove, ad accompagnare i gustosi manicaretti della gastronomia filosofica Flyfood, grande protagonista sarà la selezione di vini dei Produttori in Clavesana che sarà possibile degustare durante la serata.



Non mancherà l’intrattenimento musicale di tetri dj.



Si richiede la prenotazione chiamando lo 0173790451, scrivendo a info@inclavesana.it o anche tramite WhatsApp al 3371073160. Si potrà acquistare il singolo calice da abbinare alla foodbox o la bottiglia del proprio vino preferito pagando direttamente in loco.

Visto il contesto rurale si consiglia un abbigliamento comodo senza dimenticare una felpa o una giacchetta leggera per far fronte alle fresche serate di Langa; sconsigliamo caldamente l'uso dei tacchi.



CHI SONO I PRODUTTORI IN CLAVESANA

Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 150 soci che coltivano 320 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.

27 aprile 1959 data di nascita (32 soci fondatori)

150 soci attuali

320 ettari

200 - 500 metri l’altitudine dei vigneti

1,5 milioni di bottiglie

6,5 milioni di euro il fatturato 2025

Principali produzioni: Nebbiolo, Alta Langa, Dogliani, Barolo, Barbera