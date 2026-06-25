Tanti appuntamenti da giugno a settembre con "Be come Busca"

Da giugno a settembre torna “Be Come Busca - Estate 2026”, con un ricco calendario di appuntamenti diffusi nei luoghi simbolo della città. Spazi e scorci caratteristici diventeranno cornice naturale per spettacoli, concerti, danza, circo, reading musicali e proiezioni cinematografiche.



«Nel tempo abbiamo costruito una stretta rete di collaborazioni con enti e associazioni del territorio che ci permettono di offrire un articolato programma di manifestazioni in grado di offrire ai cittadini e ai visitatori un intrattenimento di qualità, rivolto ad ogni tipo di pubblico – dichiara il sindaco Ezio Donadio -. Sono confermate le collaborazioni storiche con IdeAgorà per Mirabilia Festival, Santibriganti Teatro per Sì di Venere, Fondazione Artea per gli appuntamenti con Carte da decifrare, Amici della Musica di Busca per la rassegna internazionale Musicaè e I Polifonici del Marchesato per Suoni dal Monviso. Confermata per il secondo anno anche quella con Produzioni Fuorivia per Attraverso Festival che porterà ad agosto lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi in occasione delle celebrazioni cittadine per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Un ringraziamento va anche alle proprietà della Collezione La Gaia e del Castello del Roccolo che rinnovano la loro disponibilità nell’ospitare alcuni appuntamenti valorizzandoli ulteriormente».



«Il progetto turistico Be come Busca nasce un anno fa ma è frutto di un lungo percorso intrapreso negli anni dall’amministrazione comunale con la volontà di promuovere il territorio in modo coordinato e riconoscibile – evidenzia l’assessora alla Cultura Lucia Rosso -. L’obiettivo è duplice: da un lato si intende facilitare la fruizione delle proposte, dall’altro accompagnare turisti, i visitatori di prossimità e, talvolta anche i cittadini stessi, a scoprire e riscoprire le tante anime di Busca, dalle attività outdoor alle bellezze storico-artistiche, fino alle numerose iniziative organizzate durante tutto l’arco dell’anno».



La programmazione è consultabile sui manifesti, le locandine e sul pieghevole scaricabile presente sul portale turistico www.turismobusca.it a cui fare riferimento per le informazioni dettagliate. Inoltre, tutti gli eventi saranno promossi sui canali dei singoli organizzatori.



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