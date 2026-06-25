Amministrative, gli eletti di FdI in provincia: "Persone di qualità e radicate nei territori, non saranno lasciati soli nel loro lavoro per le comunità"

Grande soddisfazione da Fratelli d’Italia per i risultati delle elezioni amministrative in provincia di Cuneo, che hanno portato all’elezione di numerosi candidati in diverse località del territorio: a Peveragno – importante centro di 5.500 abitanti - il partito di Giorgia Meloni esprime il nuovo sindaco Enzo Tassone con 1.428 voti e il 51% delle preferenze, e il consigliere Fabrizio Pellegrino, anche nominato in rappresentanza del Comune nell’Unione montana Alpi del Mare; a Carrù il vicesindaco Christian Sciolla; a Narzole il vicesindaco Flavio Curti; a Priero il vicesindaco Erica Prato; a Santo Stefano Belbo riconfermata in Consiglio comunale Laura Capra che guiderà l’opposizione.

«Un risultato eccellente che conferma un quadro di dati oggettivi», commentano il vice-coordinatore regionale Paolo Bongioanni, il coordinatore provinciale di Cuneo William Casoni e i vice-coordinatori provinciali Rocco Pulitanò e Roberto Russo. «Anzitutto il crescente consolidamento della classe dirigente del partito sul territorio, con la sua capacità di aggregare adesione alla sua proposta politica e amministrativa. Inoltre la conferma di aver saputo individuare candidature giuste, persone che esprimono le comunità locali con competenza ed esperienza, tali da meritare la fiducia dei cittadini e l’adesione al programma di governo locale per i prossimi anni. Esprimiamo loro le nostre congratulazioni e i migliori auguri di un lavoro sereno ed efficace. Vogliamo che sappiano che il coordinamento provinciale e regionale di Fratelli d’Italia non li lascerà soli e li accompagnerà sempre nel loro lavoro, per costruire la continuità di una fiducia che non termina il giorno delle elezioni ma inizia».