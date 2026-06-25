Busca, l’assessora alla Cultura Lucia Rosso nel Cda de “Le Terre dei Savoia”

Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, nella Sala Conferenze del Castello di Racconigi, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’associazione Le Terre dei Savoia, della quale la Città di Busca è socia effettiva dal luglio scorso.



Valerio Oderda, in qualità di presidente uscente, ha ripercorso le principali progettualità dell’ultimo anno, soffermandosi sulle iniziative di respiro internazionale come “SavoiaExperience - Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa” e “Agrismart” finanziate nell’ambito del programma Interreg VI-A France-Italia Alcotra 2021-2027. È seguito un focus al circuito regionale: le esperienze del MUSES-Accademia Europea delle Essenze e la Rete dei Giardini, la proposta teatrale di Scavalcamontagne, il Sentiero sul Maira e “Biblioteche in Festa” promossa in sinergia con l’associazione Progetto Cantoregi, progetti questi ultimi due che hanno coinvolto in modo diretto Busca.



Successivamente all’approvazione del rendiconto finanziario 2025 e del rendiconto previsionale 2026, è stata accolta la richiesta di ingresso nella compagine sociale del Comune di Brondello e si è proseguito con l’elezione dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione per il nuovo prossimo triennio. Alla presidenza è stato riconfermato Valerio Oderda, sindaco del Comune di Racconigi ed Edoardo Marelli, designato dal Comune di Bra. Tre le nuove nomine: Carlo Calogero Mancuso, sindaco del Comune di Castagnole delle Lanze, che ricoprirà la carica di vicepresidente; Donatella Rattalino, vicesindaca del Comune di Fossano con deleghe a Cultura, Turismo e Manifestazioni; Lucia Rosso, assessora del Comune di Busca con deleghe a Cultura, Istruzione e Pari Opportunità.



«Ringrazio l'assemblea delle Terre dei Savoia per la fiducia accordatami con questa nomina nel Consiglio di Amministrazione. Si tratta di un riconoscimento importante non solo per la Città di Busca, ma anche, simbolicamente, per tutto il territorio che guarda verso Cuneo e che trova in questa rete un'opportunità di confronto, collaborazione e sviluppo condiviso.” Ha dichiarato la Rosso. “Come assessore alla Cultura di una cittadina di fondovalle, crocevia naturale tra pianura e aree alpine, considero questo incarico un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo delle nostre comunità e per rafforzare il dialogo tra territori che, insieme, possono costruire una visione comune, attrattiva e orientata al futuro».



