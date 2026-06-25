Saluzzo, quattro interrogazioni del gruppo consiliare “Saluzzo Civica”

Sono quattro interrogazioni e un ordine del giorno gli atti proposti dalle minoranze al Consiglio comunale, previsto per martedì 30 giugno a Castellar. Situazione umanitaria e sanitaria dei migranti al Parco Gullino; episodi di vandalismo alla scuola materna Alessi nel corso di un’attività scolastica; situazione cantiere in via Santa Chiara e il rapporto con Palazzo Monterosso; Fondi storici, che annovera le importanti collezioni di Bodoni e Ollivero.

Secondo le minoranze, in particolare, queste ultime non sarebbero sufficientemente valorizzate da parte di Fondazione APM (Scuola di Alto Perfezionamento Musicale) che li ha in carico.

Infine, all’ordine del giorno anche il complesso tema delle acque irrigue, su cui gli esponenti della minoranza chiedono l’istituzione di un tavolo di lavoro al fine di individuare criteri di equità e sostenibilità per la gestione del bene acqua, fondamentale per produzioni frutticole e zootecniche, eccellenze del Saluzzese.

Le interrogazioni hanno, come primo firmatario, il gruppo consiliare “Saluzzo Civica”.