Tari in diminuzione a Roaschia per residenti e seconde case

Nel consiglio comunale di ieri mercoledì 24 giugno, la nuova amministrazione del sindaco Maurizio Paoletti ha portato in approvazione il nuovo piano economico finanziario per la gestione della tari che per l'anno in corso non solo non aumenterà ma si avrà una modesta riduzione a parità di condizioni rispetto al 2025. Il pagamento potrà avvenire in due rate scadenti il 3 settembre ed il 3 dicembre.

Soddisfazione è pervenuta dalla capogruppo della maggioranza Martina Giraudo che annunciando il voto favorevole del gruppo ha dichiarato: "... a nome del gruppo di maggioranza, esprimo soddisfazione per il provvedimento che ci apprestiamo a votare. La riduzione della TARI è un risultato tangibile per i cittadini di Roaschia, reso possibile dalla continuità amministrativa e dalla gestione finanziaria della precedente giunta. Questo traguardo, tuttavia, rappresenta uno stimolo per il futuro. Il nostro prossimo obiettivo sarà potenziare la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. Dichiaro il voto favorevole del gruppo di maggioranza".

Da sottolineare che la delibera è stata approvata anche con il voto favorevole della minoranza.