Giuseppe Sapino è il nuovo presidente Rotary Saluzzo

Giuseppe Sapino, geometra libero professionista di Moretta, è il nuovo presidente del Rotary Saluzzo per l’anno 2026 - 2027.

Ha indossato la spilla del ruolo e il collare con le targhette d’oro dei precedenti presidenti, nella dimensione affascinante e ricca di storia del palazzo nobiliare dei Marchesi del Carretto, nell’alto centro storico, concesso dalla padrona di casa, la marchesa Ilaria Del Carretto e dal consorte. Cornice che ha esaltato il compleanno di fondazione del club: i 70 anni di vita a Saluzzo.

Ha passato il testimone, ma ha indossato la veste di vicepresidente Luigi Giulini Richard, concludendo il suo mandato annuale con l'elargizione di numerosi ringraziamenti, tra cui quelli al presidente Silvio Tavella, promotore con i soci del restauro della statua di Silvio Pellico.

Uno dei grandi doni del Rotary alla città, insieme a numerosi contributi dal settore culturale al sanitario, evidenziati e applauditi dal sindaco Franco Demaria presenti alla serata.

Sulla giacca di Giulini si è aggiunta una spilla di prestigio per l’impegno e la generosità, una Paul Harris, massima onorificenza rotariana che porta il nome del lungimirante avvocato fondatore del club internazionale, assegnata dal neo presidente Sapino, primo atto del nuovo incarico.

Di Paul Harris ne sono state consegnate altre tre: a Silvio Tavella, Luigi Fassino e Giovanni Benedetto, oltre a ringraziamenti speciali per l’impegno e il lavoro a Enrica Culasso, past president e assistente del governatore Luigi Gentile in scadenza, a Romina Depetris addetta alla segreteria generale del club e Paolo Parola prefetto.

“Essere il nuovo presidente è un onore e una gioia che superano le preoccupazioni di essere alla guida del sodalizio- le parole di Sapino che fece ingresso nel Rotary saluzzese nel 2007 grazie al padrino rotariano Mario Piovano e in cui ricoprì ruoli nel direttivo.

"Darò il massimo di me per essere degno di tutti coloro che mi hanno preceduto - la sua assicurazione - ma ho bisogno di tanta collaborazione, perchè il nostro club continui a distinguersi come uno dei migliori del Distretto, allineato con il motto internazionale di quest’anno “Creiamo un impatto duraturo”. L’impegno per far sì che la “ruota” giri sempre bene “spinta dal motore della passione e della generosità di tutti noi”

Lo affiancherà il nuovo direttivo formato dal vicepresidente Giulini, dalla segretaria Viola Gastaldi, dal vicesegretario Michelangelo Monge, dal prefetto Paolo Parola e dallo storico tesoriere Paolo Rabbia.

Tra i primi appuntamenti la conviviale del 13 luglio nella quale il club riceverà la visita del Governatore Fortunato Crovari.