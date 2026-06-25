Grande partecipazione alla quarta edizione della Cisl Run

Si è svolta ieri, 22 giugno, la quarta edizione della “Cisl Run 2026”, corsa non competitiva a scopo benefico che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone e famiglie con bambini.

Madrina dell’iniziativa benefica è stata Alice Minetti, allenatrice specialista FIDAL nel settore endurance e allenatrice FISky di skyrunning.

Dopo i saluti iniziali, il Segretario Generale Enrico Solavagione ha ringraziato tutti i presenti e ha rivolto un particolare apprezzamento agli enti che hanno patrocinato l’iniziativa: la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente Alberto Cirio, il Comune di Cuneo con la Sindaca Patrizia Manassero e la Provincia di Cuneo con il Presidente Luca Robaldo. Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto agli sponsor che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione della manifestazione. Vicino al Segretario la Presidente e il vice Presidente di A-Fidati Maura Acconci e Giordano Giovanni.

Ha dato il via alla corsa l’Inno nazionale cantato da Serena Garelli.



I partecipanti hanno affrontato un meraviglioso percorso di 7 chilometri, immerso nei boschi e nella natura, confermando la volontà degli organizzatori di promuovere uno stile di vita sano e di favorire la partecipazione della cittadinanza. Il ritrovo era fissato presso il parcheggio della sede Cisl; la manifestazione si è poi conclusa con le premiazioni e un ricco apericena.

Sono stati premiati Chiapello Danilo e Eufemia Magro primo uomo e prima donna ha tagliare il traguardo. Anche ai più piccoli: Gennaro, Giacomo, Isasso è stato consegnato un riconoscimento.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’A-fidati, che si occupa di giovani che stanno vivendo momenti particolarmente delicati della loro vita, segnati da sofferenza, bulimia, anoressia e comportamenti suicidari.



"Ringrazio per l'opportunità per essere qua come madrina di una manifestazione che ha scopo benefico, ha dichiarato Minetti, quindi molto importante per l'Associazione Affidati, quindi per ragazzi con problemi di disturbi alimentari, quindi siamo qua per correre per una buona causa e per sostenere l'importanza dello sport anche in questi contesti”.



“Con questa iniziativa abbiamo unito sport e solidarietà, sottolinea Enrico Solavagione, credo che sia un binomio perfetto. Ringraziamo Alice Minetti e siamo davvero onorati di averla avuta con noi.

Crediamo nei giovani, lo slogan è fidati dei giovani, noi pensiamo dei giovani per quanto possono attraversare un momento magari di difficoltà, possono venirne fuori, sono le risorse del domani, sono il gruppo dirigente di questo paese per il domani e quindi bisogna semplicemente tendergli una mano, insieme si è più forti, insieme si superano tante difficoltà”.



“Siamo profondamente grati alla Cisl Cuneo e al suo Segretario Generale Enrico Solavagion, conclude Maura Acconci, per aver scelto di sostenere la nostra associazione attraverso questa bellissima iniziativa. È stato davvero emozionante vedere così tante persone partecipare e dimostrare sensibilità verso una problematica che riguarda un numero sempre crescente di giovani e famiglie. Grazie a loro potremo continuare a sviluppare progetti e attività di sostegno a favore di chi affronta queste difficili patologie”.

Presenti Cristina Maccari e Campana Massimiliano componenti della Segreteria Cisl Piemonte e Gabriella Pessione Segretaria generale Femca Piemonte. Tutti i dipendenti e collaboratori sono stati coinvolti nell’aiutare alla buona riuscita dell’iniziativa in modo particolare lo staff organizzativo composto da: Pierluigi Marengo e Tiziana Mascarello componenti della Segreteria Cisl, Alessia Comba, Adelaide Lamberti, Daniele Racca, Damiana Olivero e Ugo Brunetto.