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Sport | 25 giugno 2026, 18:37

CICLISMO / Le emozioni della crono tricolore Vicoforte-Barolo: spettacolo sulle strade della Granda [FOTO e VIDEO]

Grande spettacolo e tanto pubblico hanno accompagnato i ciclisti

Matteo Sobrero

Matteo Sobrero

Il grande ciclismo ha fatto capolino nella “Granda”. 

Oggi, giovedì 25 giugno, si è svolta la cronometro dei campionati italiani e a trionfare è stato il verbanese Filippo Ganna che, con il successo odierno, porta a sette il computo dei titoli tricolore in carriera.

Lo spettacolo è stato accompagnato dal folto pubblico sul percorso, partendo dal via situato davanti al Santuario di Vicoforte fino all’arrivo nel centro di Barolo.

Assoluti protagonisti, dunque, il Monregalese e le Langhe, con i ciclisti che hanno pedalato per lunghi tratti in mezzo a paesaggi mozzafiato.

I passaggi dei protagonisti, tra cui il trionfatore Filippo Ganna e l’albese Matteo Sobrero, sulla salita di Farigliano (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

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