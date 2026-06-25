CICLISMO / Le emozioni della crono tricolore Vicoforte-Barolo: spettacolo sulle strade della Granda [FOTO e VIDEO]

Il grande ciclismo ha fatto capolino nella “Granda”.

Oggi, giovedì 25 giugno, si è svolta la cronometro dei campionati italiani e a trionfare è stato il verbanese Filippo Ganna che, con il successo odierno, porta a sette il computo dei titoli tricolore in carriera.

Lo spettacolo è stato accompagnato dal folto pubblico sul percorso, partendo dal via situato davanti al Santuario di Vicoforte fino all’arrivo nel centro di Barolo.

Assoluti protagonisti, dunque, il Monregalese e le Langhe, con i ciclisti che hanno pedalato per lunghi tratti in mezzo a paesaggi mozzafiato.

I passaggi dei protagonisti, tra cui il trionfatore Filippo Ganna e l’albese Matteo Sobrero, sulla salita di Farigliano (GUARDA IL VIDEO)