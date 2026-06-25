Csi Cuneo, l’offerta sportiva per la stagione 2026/27: 33 categorie per far giocare tutte le età

Conferma di tutti i campionati di calcio (a 5, a 7, a 11), pallavolo e pallacanestro, un’offerta sportiva che abbraccia tutte le fasce d’età e una proposta educativa che continua a coinvolgere migliaia di atleti sul territorio provinciale.

Sono questi i punti cardine della stagione sportiva 2026/27 del Centro Sportivo Italiano Comitato di Cuneo, che ha reso nota l’offerta sportiva in vista del nuovo anno. La proposta si articola in 33 diverse categorie dedicate a bambini, giovani e adulti nelle discipline del calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11, pallavolo, minivolley e pallacanestro. Apriranno in autunno, inoltre, le iscrizioni per padel e tennis tavolo. Un programma consolidato che punta a garantire occasioni di sport, crescita e aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie, valorizzando il ruolo educativo delle società sportive.

Le nuove società sportive che vogliono iscriversi al Csi devono presentarsi presso la sede di via E. Filiberto 6 a Cuneo (martedì e giovedì dalle 18 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12) per ritirare la cartellina con i vari modelli e le relative istruzioni di compilazione. Alle società già affiliate nell’anno sportivo 2025/26 verrà invece inviata via e-mail la documentazione necessaria all’iscrizione ai campionati 2026/27, senza l’obbligo di recarsi in sede per il ritiro del materiale. Il tesseramento verrà effettuato esclusivamente on-line direttamente dalle società sportive, utilizzando l’apposita piattaforma digitale disponibile sul web con accesso ad un’area riservata. La sede del Csi riaprirà martedì 25 agosto, giorno di inizio iscrizioni del nuovo anno sportivo. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni contattare il Csi di Cuneo al numero di telefono 0171/693703, scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csicuneo.it o scaricare il notiziario ufficiale della stagione 2026/27 sul sito internet www.csicuneo.it.

“Ogni stagione sportiva rappresenta per noi una nuova occasione per promuovere uno sport aperto a tutti e capace di educare attraverso il gioco e la competizione – afferma Mauro Tomatis, presidente del CSI Cuneo -. La proposta 2026/27 conferma il nostro impegno nel garantire attività di qualità per tutte le età, dai più piccoli che si avvicinano per la prima volta allo sport fino agli adulti che continuano a vivere con passione l’attività agonistica. Ringraziamo fin d’ora le società sportive, i dirigenti, gli allenatori, gli arbitri e i volontari che ogni anno rendono possibile questa straordinaria esperienza educativa e sportiva”.

Nel calcio a 11 sono confermate le categorie Under 14, Under 16 e Open. Il calcio a 7 propone il campionato Open maschile Eccellenza e le attività giovanili dedicate alle categorie Under 8, Under 10 e Under 12. Ampia anche l’offerta del calcio a 5, con il campionato Open maschile, il campionato Open itinerante e i tradizionali tornei indoor invernali riservati alle categorie giovanili Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18.

La pallavolo continua a rappresentare uno dei punti di forza dell’attività provinciale del CSI. Sono confermate le categorie giovanili Under 12 (femminile e misto autoarbitrato), Under 13 (femminile), Under 14 (femminile e misto), Under 15 (femminile), Under 17 (femminile) e Under 19 (femminile), oltre ai campionati Open maschile, femminile e misto. Per i più piccoli proseguirà inoltre l’attività di minivolley nelle categorie Under 8 e Under 10 (autoarbitrati).

Anche la pallacanestro riproporrà i campionati Under 13 (autoarbitrati), Under 14, Under 17 (maschile), Under 19 (maschile) e Open maschile, offrendo alle società cestistiche del territorio una proposta consolidata e apprezzata.

Sarà riproposto anche il campionato di padel, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Cuneo. Le partite continueranno a disputarsi presso le strutture del DLF (via Lungostura XXIV Maggio, 2). Da fine 2026, infine, sarà possibile partecipare anche al campionato provinciale di tennis tavolo per le categorie Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores, in collaborazione con il Coordinamento pastorale ragazzi, con formule e date di apertura iscrizioni che saranno rese note in autunno.