NUOTO / Domani scatta il prestigioso Trofeo Settecolli: Curtis e Gastaldi al via dell’appuntamento pre-Europeo

Inizierà domani, venerdì 26 giugno, la 62ª edizione del Trofeo Settecolli. La prestigiosa manifestazione internazionale si svolgerà, come di consueto, sotto le stelle nella piscina olimpica dello Stadio del Nuoto al Foro Italico di Roma.

La Nazionale Italiana sarà al via con 32 atleti, 18 maschi e 14 femmine, e a rappresentare la “Granda” ci saranno le due giovani cuneesi Sara Curtis e Anita Gastaldi.

Quest’anno, lo storico e spettacolare evento romano anticipa di circa un mese l’appuntamento clou della stagione natatoria: i campionati europei di Parigi in programma dal 10 al 16 agosto prossimo. Il Trofeo Settecolli sarà dunque l’ultimo vero banco di prova per gli azzurri in vista della rassegna continentale.

Assai fitto il calendario provvisorio di Sara Curtis: la saviglianese sarà al via dei 50 e 100 stile libero, dei 50 dorso e dei 50 farfalla. Per la stella del nuoto italiano sarà molto importante rifinire al meglio la condizione in vista degli Europei ma, vista la grande competitività, la giovane classe 2006 proverà verosimilmente ad abbassare nuovamente i suoi record italiani nel meraviglioso palcoscenico del Foro Italico.

Sarà altrettanto denso il weekend di Anita Gastaldi che parteciperà ai 100 e 200 stile libero, ai 100 dorso, ai 200 farfalla e ai 200 misti. La braidese arriva dal tris di vittorie confezionato lo scorso fine settimana al Meeting di Merano: per lei sarà fondamentale confermarsi contro rivali di maggior livello rispetto a quelle affrontate in Alto Adige.

Al Trofeo Settecolli saranno presenti 709 nuotatori (391 maschi e 318 femmine) in rappresentanza di ben 36 nazioni, oltre a una selezione di atleti neutrali. Al via ci saranno molteplici star internazionali come la svedese Sarah Sjöström, la statunitense Gretchen Walsh, il britannico Adam Peaty, il rumeno David Popovici, lo svizzero Noè Ponti, l’irlandese Daniel Wiffen, il greco Apostolos Christou, l’olandese Marrit Steenbergen, l’hongkonghese Siobhán Haughey, l'ungherese Kristof Milak e il russo (sotto bandiera neutrale) Kliment Kolesnikov. Confermata anche la partecipazione di atleti paralimpici, tra cui Manuel Bortuzzo.

Le parole del direttore tecnico Cesare Butini alla vigilia: "Per noi rappresenta un impegno tecnico importante perché con questa manifestazione completeremo la squadra per l'appuntamento più importante della stagione: vale a dire i campionati europei di Parigi. Qui ci sono convocati 32 atleti che hanno già ottenuto la qualificazione per gli europei, di cui sarà opportuno verificarne la condizione fisica. Sarà sicuramente un trofeo di grande rilievo internazionale, con grandi nomi al via. Noi faremo del nostro meglio, per non deludere come sempre le aspettative e ottenere il massimo anche in questa circostanza". (fonte federnuoto)

Tutte le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Sport a partire dalle 19:00, mentre le batterie, con inizio alle 9:00, saranno visibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto.

LE GARE DI SARA CURTIS E ANITA GASTALDI