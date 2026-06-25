I divieti nel territorio di Busca per il passaggio della Fausto Coppi

Domenica mattina 28 giugno nel territorio di Busca è previsto il passaggio della gara ciclistica.
Chiusura strade prevista tra le ore 7:00 e le 8:00, o comunque fino al passaggio del veicolo con la scritta "fine gara ciclistica", come da ordinanza della Prefettura di Cuneo.
Arrivando da Cuneo SP 589, la carovana attraversa Corso XXV Aprile, Viale Concordia, Via Dronero per poi proseguire sulla SP 46 verso la colletta di Rossana e la Valle Varaita in direzione Venasca.
Divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il percorso
Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e attenzione alla viabilità