Giappone-Svezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Giappone sfida la Svezia ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 25 giugno, e domani, venerdì 26, a Nazionale nipponica affronta quella scandinava - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Il Giappone è reduce dalla netta vittoria con la Tunisia, battuta 4-0, mentre all'esordio era arrivato il pareggio per 2-2 contro l'Olanda.

La Svezia invece è stata battuta dagli Orange per 5-1, lo stesso risultato con cui la Nazionale scandinava aveva battuto la Tunisia alla prima giornata.

La sfida tra Giappone e Svezia è in programma venerdì 26 giugno all'1 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyas, Itakura, H.Ito; Seko, Nakamura, J.Ito, Doan; Kamada, Ao Tanak; Ueda. Ct. Moriyasu.

Svezia (3-1-4-2): Nordfeldt; Lagerbielk, Hien, Lindelof; Karlstrom; Elanga, Bergball, Ayari, Gundmundsson; Isak, Gyokeres. Ct. Potter

Giappone-Svezia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.