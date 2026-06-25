 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 25 giugno 2026, 12:09

Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne

Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne

(Adnkronos) -

C’è un fermo per l’omicidio di Roberto Guerrino, l’interprete di fama internazionale ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all’interno del suo appartamento in via Oxilia, in zona Nolo a Milano.  

Il fermato è un diciannovenne di origine marocchina, residente a Melzo, in provincia di Milano.  

Il fermo d’indiziato di delitto è stato eseguito la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano e convalidato la mattina di mercoledì 24 giugno.  

Secondo l'autopsia, i colpi inferti al 66enne sono stati almeno dieci, con violenza contro il cranio e la parte superiore del volto con un oggetto contundente.

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium