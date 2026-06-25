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| 25 giugno 2026, 23:32

Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

(Adnkronos) - Ovazione per l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino a piazza di Spagna, in occasione della 18esima edizione del Premio Biagio Agnes, dove hanno ricevuto il premio per la Televisione dalle mani del conduttore e scrittore Bruno Vespa. Dal palco i due conduttori - rivali nell'access prime time - hanno lanciato ironicamente un appello ai direttori presenti in platea: ''Fateci finire alle 21:30'', riferendosi all'orario di fine di 'Affari Tuoi' su Rai1 e de 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5. 

 

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