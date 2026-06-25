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| 25 giugno 2026, 19:56

Sinner, Cahill lo racconta: "Non è come lo vedete in campo..."

Sinner, Cahill lo racconta: &quot;Non è come lo vedete in campo...&quot;

(Adnkronos) -

Darren Cahill svela il 'vero' Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Il tennista azzurro si sta allenando a Londra in vista del terzo Slam della stagione, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno.  

"Jannik è fondamentalmente un bravo ragazzo", ha raccontato Cahill in un'intervista alla Bbc, "una persona con grandi valori". "Ha sempre il sorriso sulle labbra e ama divertirsi, scherzare con gli altri e far sentire bene chi gli sta intorno", ha continuato Cahill, "la persona che vedi in campo non è la stessa persona nella vita di tutti i giorni". 

La crescita di Sinner, arrivato al numero 1 del mondo e alla conquista di tutti i principali tornei del circuito a eccezione del Roland Garros, è direttamente correlata all'arrivo di Darren Cahill nel team. Il ruolo dell'ex tennista australiano non si limita a indicazioni di campo, ma anche a creare quella leggerezza e un clima disteso che aiuta i risultati.  

Motivo per cui Jannik si è esposto in prima persona per convincere Cahill a continuare dopo l'annuncio che si sarebbe ritirato dalla propria carriera da allenatore al termine della scorsa stagione. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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