Variante di Demonte verso l'appalto, il Comitato Si Davs: "È una notizia attesa da tanto tempo, per nulla scontata"

Con i nuovi sviluppi sull'iter autorizzativo al progetto per la Variante di Demonte, in valle Stura, interviene il Comitato Si D.A.VS.

"Abbiamo appreso - scrive in una nota - con vivo apprezzamento e soddisfazione la notizia che finalmente verrà realizzata la variante stradale per decongestionare il centro storico medioevale del comune di Demonte dal traffico pesante. È una notizia attesa da tanto tempo, per nulla scontata come ci hanno insegnato tanti anni di contese in cui sembrava non esserci una via di uscita da un ginepraio burocratico da vero e proprio “guinnes dei primati”.

Per questo importantissimo risultato vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per raggiungere tale obiettivo, a cominciare dal Sen. Giorgio Maria Bergesio e dall’On. Monica Ciaburro, a tutti gli attivisti che si sono avvicendati nel corso degli anni nel Comitato, alla giornalista Barbara Simonelli di Targatocn, alla Legambiente di Cuneo, agli amministratori locali, ai cittadini che ci hanno creduto".



Il presidente Ezio Barp, ancora più motivato e determinato, prosegue tracciando i prossimi obiettivi.

"Adesso il nostro obiettivo diventa duplice - indica Barp -: saremo 'sentinelle' sul campo relativamente allo stato di avanzamento dei lavori della variante di Demonte (quando questi partiranno) e proseguiremo la sollecitazione per addivenire alla progettazione e realizzazione della variante stradale di Aisone, paese che soffre il passaggio del traffico pesante al pari di Demonte e del raddoppio del ponte dell’Olla a Gaiola".