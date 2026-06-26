ATLETICA / A Grosseto un fine settimana tricolore per l'Atletica Mondovì

Sarà un fine settimana tricolore di alto livello quello in programma sabato 27 e domenica 28 giugno allo stadio “Zecchini” di Grosseto, che dopo aver ospitato nel 2025 i Campionati italiani U20 e U23 accoglie ora i Campionati Italiani Allievi. Attesi oltre 1300 atleti in rappresentanza di circa 300 società, pronti a contendersi i 40 titoli in palio e a guadagnarsi un posto nella squadra azzurra in vista degli Europei U20 di Rieti (16-19 luglio).

Tra le società presenti anche l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, che si presenta ai blocchi di partenza con una formazione numerosa e competitiva: 17 atleti impegnati nelle gare individuali e tre staffette.

Nel dettaglio, Emma Battaglio e Carolina Ribezzo saranno al via nella marcia, mentre Yasmine Lazouzi e Giorgio Comino gareggeranno nei 3000 metri e nei 2000 siepi. Sui 400 metri e 400 ostacoli sarà impegnato Giacomo Provera, affiancato da Francesco Simbula nei 110 ostacoli e nei 200 metri. Presente anche Giacomo Rabezzana nei 200 metri e Lorenzo Marino nel salto triplo. Nei lanci spazio a Paola Ambrosio nel martello e a Lucrezia Garelli nel peso e nel disco.

Importante anche il contributo delle staffette, rese possibili dalla collaborazione con l’Atletica Asti 2.2. Nella 4x100 maschile correranno Rabezzana, Provera, Simbula e Marino, mentre la 4x100 femminile vedrà impegnate Sofia Musso, Sofia e Noemi Bertone e Alice Botto. Nella 4x400 femminile sarà invece Laura Sito a completare il quartetto al posto di Noemi Bertone.

Le principali ambizioni di medaglia per la formazione monregalese sono affidate a Yasmine Lazouzi, già campionessa italiana di cross e accreditata dei migliori tempi sia nei 3000 che nei 2000 siepi, e a Giacomo Provera, terzo agli italiani indoor nei 400 piani e al via con il secondo miglior tempo nei 400 ostacoli.

A guidare la spedizione i tecnici Luca Candela, Pietro Rossi, Antonella Giulivi ed Enrico Priale, pronti a sostenere una squadra che si presenta all’appuntamento tricolore con ambizioni e prospettive di rilievo.



