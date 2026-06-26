Savigliano, aumentano i contributi per l’accoglienza dei lavoratori stagionali

Aumenta l'entità dei contributi per le aziende agricole che ospitano i lavoratori stagionali: il bando per fare richiesta è già aperto.

Il Comune di Savigliano ha intrapreso un’azione di supporto all’attività lavorativa stagionale, legata in particolare all’attività della raccolta in agricoltura. Il finanziamento previsto intende sostenere, tramite contributi erogabili dalla Regione Piemonte ai Comuni, le aziende agricole che provvedono alla sistemazione abitativa dei lavoratori migranti stagionali nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione.

Il contributo è forfettario: ne sono beneficiarie le aziende agricole operanti sul territorio comunale che acquistino o affittino moduli abitativi temporanei e li collochino all'interno delle proprie aziende, per favorire l’ospitalità degli stagionali e ridurne gli spostamenti.

Rispetto al passato, sono aumentate le cifre. Per l'acquisto, il contributo quest'anno è di 5.000 euro per modulo – nel 2025 era di 2.000 euro – elevabili a 7.500 nel caso di modulo abitativo sia dotato di sistema di climatizzazione. Per il noleggio il contributo è di 1.500 per modulo (era di 500 lo scorso anno), indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti (con un tetto massimo erogabile di 25mila euro per Comune). Possono essere ricomprese le spese relative alla fornitura elettrica, idrica e agli allacciamenti alle reti di fornitura e dei servizi come gas, energia elettrica ed acquedotto.