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Cronaca | 26 giugno 2026, 17:18

Le impressionanti immagini del rogo: incendio distrugge un magazzino di pellet e pallet a Vezza d'Alba [VIDEO]

Nessun ferito, ma tanta paura nella notte. Sei squadre dei vigili del fuoco al lavoro per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area

Le impressionanti immagini del rogo: incendio distrugge un magazzino di pellet e pallet a Vezza d'Alba [VIDEO]

Non ha provocato feriti, ma ha seminato molta paura il vasto incendio che nella notte di oggi, venerdì 26 giugno, intorno alle 2.30, ha completamente distrutto un magazzino adibito a deposito di pellet e pallet in via Torino, a Vezza d'Alba.

Le fiamme hanno richiesto un imponente intervento dei vigili del fuoco, con sei squadre giunte da diversi distaccamenti della provincia di Cuneo. Sul posto sono intervenute la prima partenza di Alba con autopompa serbatoio (APS) e autobotte, due APS del distaccamento di Bra, una APS e un'autobotte da Fossano, oltre all'autoscala e al carro aria del comando provinciale di Cuneo, utilizzato per garantire la riserva di bombole per gli operatori.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore e sono state seguite da una lunga fase di smassamento e bonifica dell'area per eliminare ogni possibile focolaio residuo. Al termine dell'intervento l'incendio è stato posto sotto controllo.

Restano da chiarire le cause del rogo. Le immagini dell'incendio, con le fiamme che hanno avvolto il deposito e l'intenso lavoro dei vigili del fuoco, testimoniano la violenza dell'evento e la forte apprensione vissuta durante la notte dai residenti della zona.

redazione

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