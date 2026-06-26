A Rore di Sampeyre si inaugura la mostra dedicata alla fumettista Lorena Canottiere

Venerdì 3 luglio, alle 18, si inaugura a Rore (frazione di Sampeyre) la mostra “Libertad”, dedicata al lavoro di Lorena Canottiere, una delle firme più apprezzate del fumetto italiano contemporaneo.

Negli spazi dell’Escolo, ex scuola elementare della borgata, saranno esposte tavole originali, stampe e fumetti lungo un percorso che abbraccia l’intera carriera dell’autrice, da “Oche” a “Bella Ciao” - opera vincitrice del premio speciale Andersen 2021- passando per “Verdad” e “Salvo imprevisti”.

Lorena Canottiere, che sarà presente all’inaugurazione, ha maturato un linguaggio molto personale fatto di colori saturi, testi essenziali, segni gestuali e materici. La mostra consente di entrare nel suo processo creativo e di cogliere alcuni dei temi ricorrenti delle sue storie, affrontati dai suoi personaggi secondo prospettive sempre nuove, come il bisogno di libertà e di espressione di sé.

La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta dal giovedì alla domenica, dalle ore 15 alle 20, ed è visitabile fino al 19 luglio.

Sabato 4 luglio, invece, dalle 9 alle 17, l’autrice terrà un workshop di fumetto a Melle, dedicato a chi vuole conoscere le basi di questo linguaggio; aperto anche a chi ha poca esperienza nel disegno (per informazioni e iscrizioni: 347 0469287).

Alle 18 ci si sposta a Frassino, in via Vecchia, per la talk “Disegnare è resistere” inserita nel programma del Fraise Fest. Lorena Canottiere dialogherà con Marco Bailone, illustratore e curatore della rivista Respiro e la chiacchierata verrà intercalata da incursioni musicali di Stefano Risso. L’evento è a ingresso libero e al termine il ristorante I Chimi proporrà un aperitivo all’aperto.

Le iniziative sono organizzate congiuntamente dalla biblioteca di Frassino, l’associazione L’Escolo di Rore e il Collettivo di Valle.



