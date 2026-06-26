Tunnel di Tenda e Variante di Demonte, Gallo: "Due passi concreti per rafforzare il collegamento tra Piemonte e Francia"

Le conferme arrivate dal vertice bilaterale Italia-Francia di Antibes sul futuro del Tunnel di Tenda e l’approvazione del progetto esecutivo della variante di Demonte rappresentano due segnali concreti dell’attenzione che le istituzioni stanno riservando al sistema dei collegamenti tra il Piemonte e la Francia.

Da un lato, Italia e Francia hanno ribadito l’impegno comune a completare il raddoppio del Tunnel di Tenda, con l’obiettivo di avviare entro l’inizio del 2027 i lavori di riqualificazione della canna storica, dopo il completamento della copertura finanziaria dell’intervento.

Dall’altro, il Consiglio di amministrazione di Anas ha approvato il progetto esecutivo della variante di Demonte, un’infrastruttura attesa da anni che consentirà di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la Valle Stura, rappresentando un tassello fondamentale dell’itinerario verso il Colle della Maddalena.

“La conferma dell’impegno internazionale sul Tunnel di Tenda e il via libera al progetto esecutivo della variante di Demonte dimostrano che il collegamento tra Piemonte e Francia sta finalmente tornando al centro delle priorità. Per il nostro territorio significa maggiore sicurezza, collegamenti più efficienti e nuove opportunità per cittadini, imprese e turismo”, dichiara Gallo. “Oggi registriamo due passaggi concreti che vanno nella direzione giusta. Continueremo a seguire con attenzione ogni fase dell’iter affinché ai cronoprogrammi seguano rapidamente i cantieri e, soprattutto, la conclusione delle opere”.