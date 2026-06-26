CICLISMO / A Cuneo si decide il tricolore: Milan favorito d’obbligo, al via anche quattro cuneesi

Sono passate solamente 24 ore dalla cronometro vinta da Filippo Ganna ma è già tempo di guardare avanti. Domani, sabato 27 giugno, sarà infatti la volta della prova in linea dei campionati italiani.

La corsa, con partenza da Asti, attraverserà tutta la “Granda” e, dopo 232 chilometri e 2500 metri di dislivello, arriverà a Cuneo, dove verrà decretato il vincitore del titolo tricolore 2026.

IL PERCORSO

Terminate le operazioni di presentazione e incolonnamento, previste dalle 9:30 alle 10:50, i corridori partiranno da Piazza Vittorio Alfieri ad Asti. A pochi chilometri dal via si lascerà l’Astigiano e il gruppo si immetterà nella “Provincia Granda”. Dopo il passaggio ad Alba la competizione entrerà nel vivo con la parte più movimentata della giornata: in rapida successione i ciclisti affronteranno i GPM di Monforte d’Alba (da Gallo d’Alba) e Murazzano (da Farigliano). La discesa da quest’ultima salita ufficiale terminerà a Ceva dove inizierà un tratto assai vallonato che attraverserà le seguenti località: Lesegno, Niella Tanaro, San Michele Mondovì, Vicoforte, Vasco, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Chiusa di Pesio, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo e Cervasca.

A circa cinquanta chilometri dal termine la gara passerà per la prima volta sul traguardo di Cuneo, per poi dirigersi a Busca dove verrà effettuata un’inversione di marcia per tornare nel capoluogo. Una volta transitati nuovamente sulla linea d’arrivo mancheranno 10,8 km di circuito cittadino che riporteranno per l’ultima volta i ciclisti sul traguardo di corso Nizza (nei pressi della Chiesa del Sacro Cuore). Le fasi finali della competizione sono previste intorno alle ore 16.

I PROTAGONISTI

Alla gara sono iscritti 166 atleti. Il favorito d’obbligo è Jonathan Milan che, dopo la vittoria nell’ultima tappa del Giro d’Italia, proverà a vestire il tricolore per la prima volta in carriera. Il “toro di Buja” potrà contare su una squadra, la Lidl-Trek, ben strutturata e quasi totalmente dedicata a lui. Folto è il parterre degli sprinter che cercheranno di insidiare il friulano, tra i più quotati ricordiamo Alberto Dainese, Matteo Moschetti, Giovanni Lonardi, Matteo Malucelli ed Enrico Zanoncello.

Proveranno ad essere della partita anche tutti quei corridori veloci che, in caso di arrivo in un gruppetto ristretto, potrebbero dire la loro; parliamo per esempio di Davide Ballerini, Matteo Trentin, Vincenzo Albanese, Luca Mozzato ed Edoardo Zambanini. Tenteranno, invece, di inventarsi un’azione da finisseur, presumibilmente da lontano, tutti coloro che non hanno come arma principale lo sprint di gruppo. Daranno sicuramente battaglia corridori come Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari, Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alessandro Covi e Filippo Conca, vincitore a sorpresa dell’edizione 2025.

La “Granda” schiererà al via un quartetto che promette scintille: il primo, per notorietà, è certamente Matteo Sobrero. Il 29enne di Montelupo Albese, dopo essere giunto quinto nella prova contro il tempo di Barolo, dovrà verosimilmente lavorare per il leader Milan che, per alzare le braccia al cielo in corso Nizza, dovrà tenere chiusa la gara evitando colpi di mano.

Oltre a Sobrero parteciperanno anche Pietro Mattio, Nicolò Pettiti e Gabriel Fede. Il piaschese Mattio dovrà letteralmente fare corsa solitaria in seguito al forfait dell’unico compagno di squadra Affini, caduto rovinosamente nel tratto in discesa dopo Bastia durante la crono. Il santalbanese Pettiti, invece, cercherà insieme a tutta la sua formazione (Swatt Club) di sparigliare le carte in tavola, attaccando a più riprese e, perché no, di riproporre lo spettacolo dello scorso anno. Infine, il cuneese Fede proverà a farsi vedere: sicuramente lui correrà senza pressioni, essendo al primo campionato italiano in carriera.

La gara verrà trasmessa in diretta su Rai Sport dalle 15.

A partire dalla mattinata fino al tardo pomeriggio, la viabilità cuneese subirà numerose modifiche. Coloro che desiderano spostarsi nelle zone interessate sono invitati a consultare i siti ufficiali dei comuni attraversati dalla competizione.