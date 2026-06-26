A6 Torino-Savona, estate di cantieri: ecco dove si rallenta e cosa cambia nei weekend

L'estate e la voglia di mare, per i cuneesi, sono a un soffio. Le infrastrutture, però, continuano spesso a trasformare il viaggio in un'avventura. Si sa quando si parte, ma tra cantieri, guasti e incidenti l'orario di arrivo resta spesso un'incognita, con inevitabili disagi e lamentele.

Per chi non sceglie i valichi del Tenda o di Nava, resta l'alternativa dell'autostrada A6 Torino-Savona. Anche per l'estate 2026 sono previsti diversi cantieri di lunga durata, concentrati soprattutto tra Mondovì, Ceva, Millesimo e Altare, dove prosegue il piano di ammodernamento dell'infrastruttura.

La buona notizia è che, secondo il piano estivo dei lavori, nei fine settimana e durante i principali periodi di esodo molti cantieri verranno rimossi o ridotti per favorire il traffico turistico. Nel complesso non sono previste chiusure complete dell'autostrada, ma restringimenti di carreggiata, deviazioni, scambi di carreggiata e limiti di velocità che, soprattutto nei giorni feriali, potranno rallentare la circolazione.

Il cantiere più impattante resta quello tra Altare e il bivio con la A10, in direzione Savona. Fino al 30 settembre è previsto uno scambio di carreggiata tra il km 118 e il km 122, con deviazioni, chiusura della corsia di sorpasso e limite di velocità di 60 km/h. Lo stesso tratto, in direzione Torino, è interessato da una deviazione di carreggiata e dallo stesso limite di velocità. Si tratta dell'unico grande intervento destinato a rimanere operativo anche nei fine settimana.

Gli altri cantieri sono distribuiti tra Ceva e Millesimo, Mondovì e Niella Tanaro, Carrù e Mondovì e tra Marene e Fossano. Qui sono previsti restringimenti, deviazioni e chiusure di corsia con durata variabile tra giugno e fine settembre.

Nei weekend e nei periodi festivi, però, lo scenario cambia. Tra Ceva e Millesimo i cantieri vengono in gran parte rimossi o riconfigurati e, nella direzione di maggior traffico, vengono ripristinate due corsie. Analoga la situazione tra Mondovì, Niella Tanaro e Carrù, dove le limitazioni vengono ridotte o sospese durante gli esodi estivi. Più contenuto, invece, l'impatto del cantiere tra Marene e Fossano, che già nei giorni feriali interessa soltanto la corsia di emergenza.







Tratto Situazione feriale Weekend/Festivi Altare – Bivio A6/A10 (km 118-122) Scambio di carreggiata e deviazione fino a dicembre 2026 Non cambia. È il cantiere permanente (Miglioramento sismico Vallepiana-Sopranda) che resta attivo anche nei weekend. Ceva – Millesimo Diversi cantieri (barriere, viadotti, consolidamenti) Migliora sensibilmente. I cantieri con riduzione di carreggiata vengono rimossi o ripiegati e nella direzione di maggior traffico vengono ripristinate due corsie. Mondovì – Niella Tanaro Cantieri con restringimenti fino a luglio Generalmente rimossi nei weekend, salvo eventuali lavorazioni permanenti non indicate come rimovibili. Carrù – Mondovì Restringimenti fino a fine agosto Riduzione o rimozione nei fine settimana, secondo la configurazione festiva. Marene – Fossano Cantiere con impatto limitato Nessuna criticità particolare; essendo già poco impattante non rappresenta un problema nei weekend.

Per chi è diretto verso la Riviera ligure, dunque, il principale punto critico dell'estate resterà il tratto tra Altare e il bivio con la A10. Sugli altri segmenti dell'A6, invece, i disagi saranno soprattutto nei giorni feriali, mentre nei fine settimana e durante i grandi esodi estivi, compreso Ferragosto, gran parte dei cantieri verrà rimossa o ridotta per agevolare la circolazione verso il mare e nei rientri.