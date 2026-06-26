Doppietta di Pepè, la Costa d’Avorio batte Curacao e passa come seconda

PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Costa d'Avorio superaper 2-0 Curaçao e festeggia il passaggio del turno da seconda nelgirone. E' una doppietta di Pèpè a stendere gli avversari, che acausa di questo ko vengono eliminati dalla rassegna iridatachiudendo il girone in ultima posizione. Il primo squillo è deicaraibici, con Chong che va al tiro dalla distanza ma Roomrespinge. Il match si sblocca al 7' a favore degli africani. Ladifesa in maglia blu pasticcia, Diomande ne approfitta ed entra in area dalla sinistra servendo Pèpè a rimorchio, il quale impatta di prima intenzione con il mancino e non sbaglia. I minuti restanti della prima frazione proseguono in un sostanziale equilibrio e le due squadre vanno al riposo sull'1-0. Gli uomini di Fae sfiorano il raddoppio all'8' della ripresa, quando un sinistro dal limite di Kessiè viene deviato da un avversario prima di finire di un soffio a lato. Due minuti dopo, sul fronte opposto, è Floranus a provarci con un potente mancino dalla distanza ma la sfera termina alta. La formazione in casacca arancione raddoppia al 19'. Sangarè imbuca alla perfezione per Pèpè, che entra in area e batte ancora Room con il mancino siglando la doppietta personale. La banda di Advocaat accusa il colpo e non riesce a reagire. Al 41', Obispo va vicino all'autorete nel tentativo di anticipare in scivolata il neo entrato Wahi. Lo stesso Wahi sfiora il tris al 44', ma il suo diagonale ravvicinato viene parato con i piedi da Room. Pochi istanti dopo, Noslin effettua un tiro cross che costringe Fofana ad alzare sopra la traversa. E' l'ultima occasione della partita. La Costa d'Avorio sale così a quota 6 nel gruppo E, chiudendo alle spalle della Germania e centrando la prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali della sua storia. Ai sedicesimi affronterà la seconda del girone I, ovvero una tra Francia e Norvegia.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).