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| 26 giugno 2026, 00:01

Mondiali, oggi Olanda-Tunisia - Diretta

Mondiali, oggi Olanda-Tunisia - Diretta

(Adnkronos) - L'Olanda torna in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 25 giugno, e domani, venerdì 26, la Nazionale orange sfida la Tunisia nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. L'Olanda ha pareggiato all'esordio 2-2 con il Giappone e ha vinto per 5-1 con la Svezia. La Tunisia invece ha perso prima con la Svezia con lo stesso risultato e poi 4-0 con la Nazionale nipponica, venendo così eliminata dal torneo. 

 

Alle 4 Stati Uniti-Turchia e Australia-Paraguay. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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